Im Dezember ist es soweit. Dann nehmen die derzeit 34 Mitarbeiter des Landesamtes fr Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ihre Arbeit an ihrer neuen Dienststelle auf: dem generalsanierten, historischen Kurhausbad. "Der Umzug vom Telekomgebude in die neuen Dienstrume soll ab Mitte Dezember beginnen und bis sptestens Ende des Jahres abgeschlossen sein", teilt ein LGL-Sprecher mit. Das Landesamt ist als Fachbehrde zwar stark in die Bewltigung der Coronapandemie eingebunden, "nichtsdestotrotz freuen sich die Mitarbeiter auf die neuen Rumlichkeiten".