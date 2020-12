Die Debatte um das Bad Brückenauer Ärztehaus geht nun schon eine ganze Weile. Es soll gegenüber des Krankenhauses gebaut werden. Der Knackpunkt: Die Planer setzen den Neubau in den Georgi-Park, obwohl noch nicht einmal einen Steinwurf entfernt der alte Bahnhof liegt. Das Gebäude steht leer. Das gesamte Areal soll in den nächsten Jahren ein völlig neues Erscheinungsbild bekommen. Etliche Bürger verstehen nicht, warum der Neubau unbedingt in den Park muss. Sie hätten es sich sehr gut auf dem Bahnhofsgelände vorstellen können.