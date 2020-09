Der Onlineversandhändler "Amazon" plant ein neues Verteilerzentrum in der Region. Im unterfränkischen Gewerbepark Oerlenbach-Poppenhausen soll das neue Zentrum entstehen. Laut Angaben des Unternehmens soll es bereits im Sommer 2021 in Betrieb gehen.

"Wir freuen uns sehr, ein Verteilzentrum in Oerlenbach zu eröffnen, in dem mehr als 20 Jahre logistische Kompetenz, technologischer Fortschritt und Investitionen in die Transportinfrastruktur stecken", sagt Robert Viegers, Direktor von "Amazon Logistics" in Deutschland.

Neues Amazon-Verteilerzentrum schafft über 100 Arbeitsplätze

Im Normalbetrieb sollen 120 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Anzahl der Beschäftigten kann allerdings in Phasen, wie dem Weihnachtsgeschäft, steigen, heißt es.

Was ein Anwohner vom neuen Amazon-Verteilerzentrum hält und was die Bürgermeister von Oerlenbach und Poppenhausen dazu sagen, erfahren Sie hier.

Im Juni 2020 wurde bekannt, dass "Amazon" ein weiteres Verteilerzentrum in der Region eröffnet. Zudem räumt das Unternehmen mit Gerüchten um einen weiteren Standort auf.