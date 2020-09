Amazon: Neues Verteilerzentrum entsteht bei Oerlenbach

Die Bagger sind bereits seit einigen Tagen in dem Gewerbepark an der Autobahn A 71 unterwegs. Direkt an der Abfahrt Oerlenbach entsteht ein neues Verteilzentrum fr den Versandriesen Amazon . Fr den US-amerikanischen Online-Hndler ist das die erste Niederlassung in Unterfranken. Wie das Unternehmen mitteilt, soll das Verteilzentrum voraussichtlich im Sommer 2021 in Betrieb gehen.