Zwei Mal mussten die weit über die Ortsgrenze hinaus bekannten Büttenabende des Musikvereins Riedenberg ausfallen. Schweren Herzens hatten sich die Mitglieder entschlossen, nach dem Büttenabend 2021, als keinerlei Veranstaltungen gestattet waren, auch in 2022 darauf zu verzichten. Zu groß erschien allen die Gefahr zu dieser Zeit noch.

Nun ist es aber wieder soweit. Am 4. und 11. Februar 2023 sollen die beliebten Abende wieder stattfinden. Das beschlossen die Mitglieder auf ihrer Jahreshauptversammlung - sehr zur Freude aller auftretenden Tänzerinnen , Büttenredner und Kabarettisten.

Doch bereits am 4. Advent (Sonntag, 17. Dezember) lädt der Musikverein zu einem musikalischen Adventsnachmittag und -abend am Platz vor der Grundschule ein. Auftreten werden auf dieser stimmungsvollen Veranstaltung sowohl die Nachwuchsmusikanten, die aktiven Musikanten der Rhöner Trachtenkapelle als auch der Gemischte Chor des Gesangvereins Riedenberg. Daneben versprechen zahlreiche Feuerschalen, Schwedenfeuer und kulinarische Buden den Gästen eine schöne Einstimmung auf das nahe Weihnachtsfest, wie der 1. Vorsitzende Florian Leimbach versprach.

Alter Vorstand auch der neue

Auch der gesamte Vorstand musste neu gewählt werden. Alle bisherigen Vorstandsmitglieder standen erneut zur Verfügung, sodass die Wahl innerhalb kürzester Zeit vonstatten ging.

Weiterhin besteht das Gremium t aus ihrem 1. Vorsitzenden Florian Leimbach und seiner Stellvertreterin Jasmin Hornung. Das Amt der Schriftführer haben auch künftig Katharina Hergenröder und ihr Mann Christian inne. Die Herren der Kasse sind Klaus Schumm und sein Vertreter Wilfried Helfrich.

Glücklicherweise hat der Verein die Corona-Pandemie nahezu ohne Mitgliederverlust überstanden und startete im vergangenen Jahr langsam wieder mit der Probenarbeit, wie Florian Leimbach berichtete. Man trat auch wieder auf einigen Veranstaltungen im Freien auf.

Nachwuchs geworben

Die Nachwuchswerbung hat sieben Mädchen und Jungen sowie zwei erwachsene junge Damen zum Erlernen eines Instrumentes bewogen. Einige spielen schon langsam in der Kapelle mit, andere stehen noch ganz am Anfang oder starten in Kürze. Neu ist die Ausbildung von Musikschülern im Zuge der Nachmittagsbetreuung der Grundschule. Hier lernen derzeit drei Kinder ein Instrument.

Als großen Gewinn bezeichnete Dirigent Andreas Schumm die Neugestaltung der Notenmappen in der Trachtenkapelle. Dank Manfred Schneider, der sich diesem Mammutprojekt annahm, ist ein abwechslungsreiches Programm daraus entstanden.

Kassier Klaus Schumm hatte über das vergangene Jahr erwartungsgemäß nicht allzu viel zu berichten, da wegen der entfallenen Veranstaltungen auch keine Einnahmen zu verbuchen waren. Die laufenden Ausgaben bedeuteten logischerweise so auch ein kleines Minus für die Vereinskasse.

Stefan Klug und Maike Schaab, die die Kasse geprüft hatten, bescheinigten Klaus Schumm eine einwandfreie Kassenführung. Er und der gesamte Vorstand wurden einstimmig entlastet.

Neu als Kassenprüfer wurde Benjamin Rüttiger gewählt.

Nachmittag der Blasmusik

Viele Ideen wurden zum letzten Tagesordnungspunkt gesammelt. So soll es beispielsweise einen Nachmittag der Blasmusik geben, an dem die Musikanten durch den Ort ziehen und an zahlreichen Stellen Musikstücke nach den Wünschen den Zuhörer spielen werden.