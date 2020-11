Wien, die Metropole an der Donau, ist für viele Menschen aus der ganzen Welt zum Lebensmittelpunkt geworden. Wie auch für Tobias Bronsert aus Münnerstadt . Seit zwei Jahren wohnt er mit seiner Familie dort. Vermutlich islamistische Terroristen haben am Montagabend in Wien gemordet, haben die Menschen dort in Angst und Panik versetzt. Er schildert, wie er die Nacht der Anschläge erlebt hat.