Mehr Gäste können zu den Konzerten der Staatsbad Philharmonie

Bei den Konzerten der Staatsbad Philharmonie Kissingen können somit ab Mittwoch, 24. Juni, je nach Wetterlage 100 Gäste in der Wandelhalle oder 200 Gäste im Kurgarten den Klängen des Orchesters

lauschen.

Positiver Start

Am Mittwoch war es endlich soweit: Die Staatsbad Philharmonie Kissingen hat ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen und ihre ersten Konzerte nach der konzertfreien Zeit gespielt. "Die neue Konzertsituation war für uns Musiker, aber auch für unsere Gäste eine neue Erfahrung, die von allen sehr gut angenommen wurde", erklärt Burghard Toelke, Leiter der Staatsbad Philharmonie Kissingen. "Die Konzertbesucher haben sich an die Abstands- und Hygieneregelungen gehalten. Und wir sind froh, endlich wieder auf der Bühne zu stehen und die Menschen mit unserer Musik zu verzaubern", so Toelke weiter. Nach den neusten Lockerungen seitens der Bayerischen Staatsregierung werden ab Mittwoch, 24. Juni, 100 Gäste in der Wandelhalle und 200 Gäste im Kurgarten bei den Konzerten möglich sein. "Wir freuen uns darüber, dass ab nächster Woche eine größere Zahl die Konzerte besuchen kann. Somit wird Schritt für Schritt das Angebot für unsere Gäste in Bad Kissingen wieder erweitert", sagt Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.

Spielzeiten

Entsprechend des erarbeiteten Schutz- und Hygienekonzeptes spielt das Orchester weiterhin in zwei Gruppen, die sich wöchentlich abwechseln. Die Früh, Nachmittag und Abendkonzerte finden wie gewohnt von Mittwoch bis Sonntag statt. Alle Konzerttermine sind online unter www.badkissingen.de/KonzerteStaatsbadPhilharmonieKissingen zu finden.

Aufgrund der begrenzten Besucherzahl können Inhaber der Gast- und Premiumkarte die Konzerte besuchen.

Konzertbesucher werden gebeten, sich an die Abstandsregelungen zu halten und auf den direkten Kontakt mit Orchestermitgliedern zu verzichten. Das Betreten der Wandelhalle ist nur mit einem Mund-Nasen-Schutz erlaubt und die allgemeinen Abstandsregelungen sind einzuhalten.

Diese Konzertregelung gilt unter dem Vorbehalt der Entwicklungen des Infektionsgeschehens. red