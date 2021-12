In den vergangenen zwölf Monaten beriet der Bad Bockleter Gemeinderat in 15 Sitzungen genau 179 Tagesordnungspunkte, darunter allein 58 Bauanträge. Entsprechend bestimmten Baumaßnahmen, Investitionen und Neueröffnungen das Geschäftsjahr 2021 der Marktgemeinde.

In seinem traditionellen Abschlussbericht zum Jahresende dankte Bürgermeister Andreas Sandwall (CSU) seinen beiden Stellvertretern Norbert Borst (CSU) und Uto-Paul Schmitt (FCW) sowie Geschäftsleiter Thomas Beck für ihren Einsatz während seines krankheitsbedingten Ausfalls, allen Ratsmitgliedern für ihr ehrenamtliches Engagement und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung für die geleistete Arbeit. "Ich freue mich schon auf viele neue Projekte im neuen Jahr."

Alle 23 Baugrundstücke "Am Salzforst" reserviert

Obwohl das Baugebiet "Am Salzforst" in Steinach erst in diesem Jahr fertiggestellt wurde, sind bereits alle 23 Baugrundstücke mit Flächen zwischen 600 und 1000 Quadratmetern von künftigen Bauherren reserviert. Wegen der großen Nachfrage nach Baugrund in der Marktgemeinde wird auch das Neubaugebiet "Hopfengarten" am Ortsausgang von Roth in Richtung Nickersfelden seit diesjährigem Spatenstich erschlossen. Dort entstehen fünf Bauplätze mit Größen zwischen 720 und 950 Quadratmetern. Die Erschließungskosten einschließlich Honorare und Nebenkosten bezifferte der Bürgermeister mit etwa 560.000 Euro. Um künftigen Bauherren auch in den nächsten acht bis zehn Jahren noch eine ortsnahe Entsorgungsmöglichkeit bieten zu können, wurde seitens der Gemeinde beim Landratsamt beantragt, die Erdaushubdeponie in Steinach für eine zusätzlich Verfüllmenge von bis zu 48.000 Kubikmetern zu erweitern.

"Schlaglochoffensive"

Während die Gemeinde im laufenden Jahr nur einige ihrer als "Schlaglochoffensive" geplanten Straßenausbesserungsarbeiten im Gesamtwert von 200.000 Euro durchführte, baute das Staatliche Bauamt (Schweinfurt) die Riemenschneiderstraße in Steinach neu aus. Ergänzend erneuerte die Gemeinde dort zeitgleich alle Wasserschieber und Kanaldeckel. Größere Planungen im Straßenbau kündigte Sandwall für kommende Jahre an, da die Von-Henneberg-Straße in Aschach ab 2023 saniert und teilweise ausgebaut werden soll. Hierbei hatte sich der Gemeinderat ausdrücklich für die einfachere, deshalb preiswertere Ausbauvariante entschieden.

Zu wichtigen Baumaßnahmen des Jahres 2021 gehört auch die zum Abschluss der Sanierung des Kurhaushotels vom Freistaat ausgeführte Erneuerung und Verlängerung der Sandsteinmauer im Kurgarten mit Treppenaufgang zum Fürstenbau sowie der Ausbau einiger Spazierwege. Besonders erfreut war der Bürgermeister über den Besuch des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek (CSU) nach Beendigung aller staatlichen Sanierungsarbeiten.

In die Feuerwehren investiert

Investiert wurde seitens der Marktgemeinde auch bei den Feuerwehren: Die Feuerwehr des Staatsbades erhielt im Mai ein 390.000 Euro teures Löschfahrzeug LF20, das vom Freistaat mit 105. 000 Euro bezuschusst wurde. Ebenfalls im Staatsbad wird entsprechend den von externen Gutachtern in einem Bedarfsplan gemachten Vorgaben das Feuerwehrhaus erweitert. Die Kosten sind mit 630.000 Euro kalkuliert. Später soll in Steinach als Ersatz für das veraltete Feuerwehrhaus ein zugleich als Dorfgemeinschaftshaus nutzbarer Neubau errichtet werden.

Nach jahrelanger Planung und kurzer Bauzeit wurde am 10. Juni am Aschacher Kreisel ein Rewe-Großmarkt eröffnet. Der Vollsortimenter soll mit seinen bis zu 16.000 Produkten, dem Bäcker und Metzger sowie seinem angeschlossenen Getränkemarkt die ortsnahe Versorgung ergänzen und sichern. Zur gastronomischen Versorgung trägt seit Oktober auch das italienische Restaurant "La Bella Vita" (vormals "Rhönstuben") im Staatsbad bei.