Seit 20 Jahren verteilen der Bad Kissinger Rentner Dietmar Feist (77) und seine Freunde in den Briefmarkenvereinen Bad Kissingen und Hammelburg jeweils zur Weihnachtszeit den Erlös aus dem Verkauf gespendeter Marken an soziale Einrichtungen in der Region. Im vergangenen Jahr waren als neue Rekordsumme 2140 Euro zusammengekommen, die auf das Tierheim Wannigsmühle, die beiden Tafeln Hammelburg und Bad Kissingen, die Afrikahilfe Franken, die DLRG, die Kissinger Drogenhilfe und das SOS Kinderdorf aufgeteilt wurden.

Für diese Spendenaktion bittet Dietmar Feist ständig um Postwertzeichen aller Art, egal ob es sich um inzwischen aufgegebene Sammlungen oder Bestände aus Einzelmarken handelt. Alle eingegangenen Marken sortiert er nach Ländern oder Motiven und verkauft sie in erster Linie an Stammkunden, deren Sammelgebiete er kennt, oder sie gehen als Kiloware gebündelt über das Internet an Philatelisten in ganz Deutschland. Im vergangenen Jahr konnte Feist auf diese Weise 65 Pakete, Päckchen oder Ganzsachen an Sammler vermitteln. "Wir danken allen Spendern, die uns ihre alten Briefmarkenbestände für diesen guten Zweck überlassen haben."

Immer wieder ist der langjährige Sammler enttäuscht, dass Jahr für Jahr Millionen gebrauchter Briefmarken aus der täglichen Firmen- und Privatkorrespondenz unbeachtet im Papierkorb landen. Mit ihrer selbstlosen Aktion beweisen er und seine Briefmarkenfreunde allerdings, dass auch diese gebrauchten Marken kein wertloser Müll sind. "Wir können damit Gutes tun." Deshalb ruft Feist wieder Privatpersonen und Unternehmen in der Region zur Mithilfe auf: "Sammeln Sie für unsere Aktion alle Briefmarken aus Ihrer täglichen Post oder was an aufgegebenen Sammlungen bei Ihnen noch in Schubladen oder Schränken schlummert. Jeder kann uns damit bei unserer Spendenaktion unterstützen!"

Der Kontakt

kenbestände können gern nach Terminvereinbarung direkt bei Dietmar Feist im Rückertweg 8 oder auch in den Pfarrämtern in Bad Kissingen und Hammelburg für ihn abgegeben werden. Größere Sammlungen holt er auch selbst direkt bei den Spendern ab.

Ansprechpartner Dietmar Feist, Rückertweg 8, Bad Kissingen, Tel.: 0971/133 65 005