Sie begann am 1. Dezember 2006 zunächst im Pfarrbüro Arnshausen als Angestellte der Kirchenstiftung. Ab Juli 2010 erfolgte die Anstellung dann über das Bistum, heißt es in einer Pressemitteilung.

Pfarrbüros werden geschlossen

Sie wechselte ihren Dienstsitz ins Pfarrbüro nach Bad Kissingen und war stundenweise in den Pfarrbüros Arnshausen und Reiterswiesen eingesetzt. Mit dem Ruhestand von Klara Geißler wurden die Pfarrbüros Arnshausen und Reiterswiesen zum 30. September geschlossen. Zukünftig werden beide Pfarrbüros in Bad Kissingen mitbetreut und verwaltet.

In einer Feierstunde bedankte sich Pastoralreferent Dirk Rudolph für ihren treuen und zuverlässigen Dienst und wünschte für den neuen Lebensabschnitt Gottes reichen Segen. Am Erntedanksonntag konnten sich viele bei einer Andacht am Terzenbrunn von ihr persönlich verabschieden.