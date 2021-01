Mit dem Kinderbackset war Gutes tun noch nie so lecker, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Am Ende kam eine Spendensumme von 7300 Euro zusammen.

Weihnachtsbackstube zu Hause

Jährlich versammelten sich am Totensonntag in der Backstube der Bäckerei Peter Schmitt normalerweise hunderte Kinder mit ihren Eltern, um leckere Plätzchen zu backen. Da sich das 2020 in der gewohnten Form nicht umsetzen ließ, die Kinder aber nicht ohne Backspaß bleiben sollten, brachte die Bäckerei Peter Schmitt die Weihnachtsbackstube einfach nach Hause. In den Wochen vor Weihnachten konnte man in jeder Filiale Kinderbacksets, bestehend aus Gewürzmürbteig, Rollholz, Ausstechern, bunten Streuseln und einer Kinderbackschürze erwerben. 100 Prozent des Gewinns wurden dabei wie jedes Jahr an zwei Institutionen der Region gespendet, die sich für krebskranke Kinder und ihre Familien einsetzen.

1462 Backsets verkauft

Der Absatz war für Geschäftsführer Johannes Schmitt überwältigend: "Innerhalb der ersten Woche waren schon fast 1000 Pakete komplett ausverkauft, und wir mussten schnellstens nachproduzieren!"

Insgesamt wurden 1462 Backsets verkauft, was eine Spendensumme von aufgerundet 7300 Euro ergab - so viel wie noch nie."

Darüber freuen konnten sich die Vertreter des Hambacher Fördervereins krebskranker Kinder e.V. sowie des Vereins Kinderklinik am Mönchberg der Missio in Würzburg. Im coronakonformen Rahmen wurden die beiden Schecks über jeweils 3650 Euro in Kuchenform von Johannes Schmitt übergeben.

Zwei Projekte

Christina Kohlhauser-Vollmuth, Chefärztin der Missio Kinderklinik, zeigte sich begeistert über diese hohe Spendensumme, mit der zwei Projekte unterstützt werden sollen. Ein Teil werde für Frühchen und ihre Mütter verwendet, um sie in der ersten Zeit nach der Geburt an die Hand zu nehmen. So werden sie im Stillcafé durch ausgebildete Still- und Lactationsberaterinnen betreut oder können dank Bonding Tops engen Körperkontakt zu ihrem Neugeborenen halten.

Der zweite Teil fließt ins Harl.e.kin Projekt, bei dem Eltern und Risikoneugeborene nach der Entlassung von der Intensivstation von einem pflegerischen Team zu Hause weiterbegleitet und unterstützt werden - so lange, bis sie sich bei der Versorgung ihres Kindes ausreichend sicher fühlen. Im Jahr wird hierbei etwa 30 bis 40 Familien geholfen.

Backtag 2021 wieder geplant

Auch Annemarie Lutz, Beisitzerin des Hambacher Fördervereins krebskranker Kinder, weiß die Spende gut einzusetzen: "Wir unterstützen sechs Familien monatlich mit einer Finanzspritze für alles, was die Krankenkasse nicht oder nur teilweise übernimmt." Dazu gehören beispielsweise zusätzliche Fahrten zu Spezialärzten oder Therapien und Übernachtungen vor Ort sowie die Erfüllung von Herzenswünschen. Das schönste Erlebnis hatten das Ehepaar Lutz, als zwei Familien keine weitere finanzielle Unterstützung mehr benötigten, da ihre Kinder geheilt werden konnten.

Die Bäckerei Peter Schmitt ist gespannt, ob und welchem Rahmen der Kinderbacktag 2021 stattfinden kann. Fest steht aber, dass auch in diesem Jahr wieder Kinder für Kinder backen werden können, um ihnen und ihren Familien in schweren Zeiten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.