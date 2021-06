In den Abendstunden des Mittwochs rasten alle Feuerwehren der näheren Umgebung Münnerstadts in Richtung Tierheim Wannigsmühle. Das Wohnhaus im Tal an der Wannig steht aktuell, Mittwoch, 21:00 Uhr, in Vollbrand.

Vor Ort sind diverse Wehren der Umgebung. Unter schwerem Atemschutz versuchen die Floriansjünger den Flammen Herr zu werden.

Die Gute Nachricht: Jetzigen Informationen zufolge sollen keine Menschen verletzt worden sein. Die schlechte Nachricht: Mindestens drei Hunde sollen verendet sein. Außerdem sprach ein Polizist vom Polizeipräsidium Unterfranken gegenüber inFranken.de von hunderten Katzen, die gestorben sind.

Die Brandursache liegt derzeit noch im Unklaren. Die Polizei ist vor Ort. Auch Bürgermeister Michael Kastl (CSU) eilte unverzüglich zum Brandherd.

Ein Artikel von Susanne Will und Johannes Schlereth