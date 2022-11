LKR Bad Kissingen vor 34 Minuten

Konflikt

Iraner fordern Hilfe: "Wir wollen Freiheit"

Iraner und Iranerinnen sind vor den Repressalien in ihrem Heimatland in den Landkreis geflohen und bangen nun mit den Protestierenden vor Ort. Wie sie die aktuelle Situation erleben und was sie sich für die Zukunft wünschen.