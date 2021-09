Bad Kissingen vor 14 Minuten

Vivarium

In dieser Schule wohnen Lurche und Geckos (Artikel mit Bildergalerie)

Bad Kissingen hat eine Schule, in der kleine Reptilien, Insekten, Fische leben. Die Schülerinnen und Schüler passen auf sie auf. Was sie dabei alles lernen und was der Apfelbaum der Lehrerin damit zu tun hat.