Die ersten drei Hilfekonvois haben ihre Ziele erfolgreich erreicht, die Berichte veröffentlichte die Initiative regelmäßig auf Facebook, heißt es in einer Pressemitteilung von den Verantwortlichen.

Sammlung in Wittershausen

Die Bevölkerung braucht aber weiterhin Hilfe. Deswegen werden in Wittershausen gesammelt: feste Schuhe (Wanderschuhe oder ähnliches), Funkgeräte, Taschenlampen, Stirnlampen mit LED, Batterien ( AA, AAA), Schlafsäcke, Isomatten, Powerbanks (aufgeladen), Rucksäcke (30 Liter), Westen, Handschuhe, Brillen, Funktionsunterwäsche und Socken, Körperhygiene und Waschmittel, Dieselgeneratoren, Plastikschüsseln (groß), (Trink)-Wasser (still), Tablets (auch gebraucht), Ferngläser, Feldküchen, Wassertanks (1,2 m³), Lebensmittel (unverderblich). Die Sachspenden können am Samstag, 2. April, 9 bis 12 Uhr, bei der folgenden Adresse abgegeben werden: Wittershausen-Oberthulba, Auraer Straße 1.

Sammlung in Rottershausen

Zusätzlich werden am Dienstag, 29. März, 13 bis 15 Uhr, in Rottershausen am Sportplatz folgende Güter gesammelt: Mundspülung, Rasierer, Feuchttücher, Zahnpasta, Zahnbürsten, Männerunterwäsche, Männersocken, Mützen, Thermotassen, Thermoskanne, Männer T Shirts (ab Größe M), Hustenbonbons, Nasenspray, Babynahrung, Konserven (Essen), Medikamente, Verbandsmaterial.

Geldspenden

Geldspenden können erfolgen bei der Sparkasse Bad Kissingen; Kontoinhaber: Spenden Ukraine/Haus erLebenskunst e.V., IBAN: DE77 7935 1010 0031 4319 35; Betreff: Hilfe für die Ukraine. Bitte die Adresse angeben, falls eine Spendenquittung erwünscht ist.