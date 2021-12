Was schon seit dem 15. Juli 2019 von Bischof Franz Jung in Würzburg offiziell übertragen worden war, wurde am 3. Adventssonntag von Generalvikar Jürgen Vorndran im Rahmen eines Gottesdienstes in der Herz Jesu Kirche Bad Kissingen offiziell bestätigt: die Errichtung des Pastoralen Raums Bad Kissingen, so eine Pressemitteilung des Pastoralen Raums.

Der Generalvikar beschrieb in seiner Ansprache den Perspektivwechsel von Gesellschaft und Kirche. Die neuen Strukturen der Pastoralen Räume sollen bessere Voraussetzungen ermöglichen, um diese Veränderungen zu bewältigen.

Die Pfarreien

Zum Pastoralen Raum gehören die Pfarreien Albertshausen, Arnshausen, Aura/Saale, Bad Kissingen (mit Filialen Reiterswiesen und Winkels), Ebenhausen, Eltingshausen, Euerdorf (mit Filiale Wirmsthal), Garitz, Hausen (mit Filiale Kleinbrach), Nüdlingen (mit Filiale Haard), Oerlenbach (mit Filiale Rottershausen), Poppenroth, Ramsthal und Sulzthal.

Die Errichtungsurkunde nahm die Pfarrgemeinderatsvorsitzende von Rottershausen, Gabriela Kanz, stellvertretend für die ehrenamtlichen Gremien in Empfang.

Die Personalien

Die Hirtensorge für diese Pfarreien wurde den beiden Pfarrern Gerd Greier und Pater Sony Kochumalayil übertragen. Pfarrer Greier übernimmt hierbei das Amt des Moderators für sechs Jahre. Die Pastoralreferenten Dirk Rudolph und Christine Seufert unterstützen die beiden Teampfarrer als Koordinatoren in der Steuerung der seelsorgerlichen und organisatorischen Aufgaben. Zusammen mit den Pfarrvikaren Karl Feser und Matthias Karwath, Pfarrer im Ruhestand Norbert Reinwand, Diakon Christoph Glaser, den Gemeindereferentinnen Regina Bühner und Barbara Voll und der Pastoralassistentin Magdalena Sauter bilden sie gemeinsam das Pastoralteam.

In der kategorialen Seelsorge sind schließlich die Pastoralreferenten Graziella Augelli-Pöppel (Krankenhausseelsorge), Roland Lutz (Jugendarbeit), Rainer Ziegler (Kontaktpunkt) und die Gemeindereferenten Bernd Keller (Ehe- und Familienseelsorge), Sandra Lutz (Religionsunterricht) und Petra Müller (Kur- und Rehaseelsorge) im Einsatz.