Oerlenbach vor 1 Stunde

Gemeinderat

Gemeinderat Oerlenbach: Neues Konzept für den Friedhof

Ein Gremium soll Ideen sammeln, wie der Gottesackers in Rottershausen neu gestaltet werden kann. Zudem diskutierten die Räte über die Verkehrsschau in den Ortsteilen und beschlossen ein Brummi-Parkverbot Am Kreisel. Auch Breitbandausbau und die Jahresrechnung waren Thema.