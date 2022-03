Bürgermeister Nico Rogge freute sich über 60 eingereichten Projekte beim Wettbewerb "Silberner Wolf", von denen 43 die Hürde "Machbarkeitsstudie" überwinden konnten. Das Rennen um die ersten Plätze und damit um eine Finanzierung von 12.500 Euro waren eng, manchmal entschieden wenige Stimmen, rund 800 Bürger hatten sich an der Abstimmung beteiligt.

In allen Ortsteilen werden künftig Spender mit Hundekotbeuteln hängen und eigene Mülleimer. "Tretminen" sollen somit zukünftig nicht mehr auf Wegen und Wiesen zu finden sein. 174 Stimmen erhielt diese Idee, die von Ute Rippl aus Eltingshausen eingereicht wurde. Bisher hatte sich der Gemeinderat gegen das Aufstellen von Sammelcontainern und Beutelspendern ausgesprochen.

Die Bürger - und damit die direkte Demokratie, wie es Nico Rogge ausdrückte - sehen das anders.

In Ebenhausen wird ein Beach-Volleyballfeld (von Lukas Göbel eingereicht) sicherlich ein Treffpunkt für alle, die diese Form des Sports lieben. Ein Sternenkino (Christopher Kuhn) wünschten sich die Bürger von Eltingshausen. Diese Idee landete bei der Abstimmung auf Platz 3 und profitierte von der Deckelung des Budgets. Weil das bestplatzierte Ideenpaket (Hundekotbeutel) nur 7000 Euro kosten soll, war noch Geld übrig, zu wenig für Platz 2, der Sanierung des alten Feuerwehrhauses, aber ein vollkommen ausreichendes Budget für das Sternenkino.

Die Bühne am Musikerheim in Oerlenbach (Hubert Kuhn) erhält ein eigenes Dach und der Rottershäuser Spielplatz (Irmgard Seufert) in der Wiesenau wurde saniert. Für jeden Ortsteil hatte die Gemeinde ein Budget von 12.500 Euro ausgelobt. Interessante Ideen aus der Bürgerschaft, die aus allen vier Orten eingereicht wurden, scheiterten teilweise nur knapp, beispielsweise Projekte rund um Fitness und Workout .