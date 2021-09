Das Teilnehmerfeld aus 110 Teams startete gestern Mittag zur ersten von insgesamt drei Etappen. Anders als in den Vorjahren nutzten die Organisatoren dieses Mal jedoch nicht den Marktplatz aus Ausgangspunkt. Gestartet wurde in der Kurhausstraße, auf Höhe des Parkhotels Laudensack. Die Ankunft am Nachmittag war wiederum am Rondell am Kurgarten. Die einzelnen Fahrzeuge der Rallye wurden per Lautsprecherdurchsage am Start vorgestellt. Dort fanden sich auch einige Zuschauer ein, um den den Oldtimern zuzusehen oder ein Foto von ihnen zu schießen. Nach Veranstalterangaben befinden sich im Teilnehmerfeld rund 20 Vorkriegsfahrzeuge. Der älteste Wagen ist diesmal ein seltener Alvis Experimental von 1928. Am Samstag und Sonntag gehen die Oldtimer wieder in der Kurhausstraße auf die Strecke, jeweils ab 8 Uhr. Die Veranstalter rechnen mit etwa zwei Stunden, bis alle auf losgefahren sind. Am Samstag zieht es den Tross nach Osten in Richtung Bamberg, am Sonntag geht es südlich nach Würzburg. Der Concours d'Elégance, das Schaufahren am Luitpold-Casino, findet dieses Jahr nicht statt.