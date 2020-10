Das in Bad Kissingen ansässige veterinärmedizinische Diagnostiklabor Laboklin, hätte normalweise an einem Wochenende die aus ganz Deutschland angereisten Hundezüchter im Kursaal in Bad Bocklet begrüßt. Aufgrund der Corona-Pandemie entschloss sich Dr. Elisabeth Müller, Inhaberin und Geschäftsführerin von Laboklin, in diesem Jahr auf die Präsenzveranstaltung zu verzichten und stattdessen den Hundezüchtern einen Fortbildungstag als Online-Veranstaltung anzubieten, teilt das Labor mit.

Die ganze Organisation hat das Team rund um den Züchtertag vor neue Herausforderungen gestellt. Für diese Veranstaltung wurde eine eigene Homepage erstellt (https://zuechtertag.laboklin.com/), die als Anlaufstelle für die Züchter diente. Über diese Seite konnten die Züchter das Hauptprogramm verfolgen, ebenso wie die drei fachspezifischen Seminare am Nachmittag.

Neben den vielseitigen Fachvorträgen wurde auch ein Labogen-Messestand und eine Expertenrunde den Teilnehmenden angeboten. Elisabeth Müller diskutierte hier mit den anwesenden Referenten aktuelle Fragestellungen. Dabei wurde auch auf die Fragen der Teilnehmenden eingegangen, die diese im Chat stellen konnten.

Gerade der persönliche Kontakt mit den Hundezüchtern musste weichen. Viele von den Züchtern, die in den Vorjahren angereist sind, sind Laboklin treu geblieben und haben an der Online-Veranstaltung teilgenommen - und zusätzlich hat Laboklin auch viele Züchter angesprochen, die sonst nicht den weiteren Weg nach Bad Kissingen auf sich genommen hätten.

Fachvorträge und Workshops

Laboklin hatte mit dem Online Züchtertag-Konzept nach eigenen Angaben höchst informative Fachvorträge und Workshops zusammengestellt. Insgesamt haben sich rund 330 Teilnehmer zu dieser Veranstaltung angemeldet. Über 100 Züchter, die aus ganz Deutschland, der Schweiz, Österreich und Belgien live zugeschaltet waren, lauschten den Vorträgen. Zudem bekommen im Nachgang über 200 Züchter einen Link für die Aufzeichnung per E-Mail geschickt.

Dr. Anne Posthoff, Fachtierärztin für Klein- und Heimtiere, referierte zum Thema "Trächtig werden - trächtig bleiben, dann klappt's auch mit den Welpen", was beim online Publikum aufgrund ihrer Fachkompetenz und ihres guten Rufes auf sehr großes Interesse stieß, so Laboklin.

Neben medizinischen und genetischen Themen ging es bei den Vorträgen auch um rechtliche Aspekte: Kristina Trahms, Rechtsanwältin für Hunderecht aus Viersen, informierte über Züchterhaftung und Kaufvertragsgestaltung. Ein Termin für die nächste Züchtertagung steht übrigens auch bereits fest: Am 19.September 2021 wird die siebte Züchtertagung stattfinden. Ob es wie dieses Jahr eine reine Online-Veranstaltung wird, oder die Hundezüchter sich wieder in Bad Bocklet begrüßen können, wird sich zeigen. Schwerpunktthema hierbei wird "Alles rund um den Welpen" sein. red