Eine ausgeprägte Erkältungswelle stellte zahlreiche Kinderarztpraxen und Krankenhäuser in den vergangenen Wochen vor große Herausforderungen. Erkältungsviren, Grippe und RS-Virus sorgten stellenweise für einen enormen Ansturm. Im November und Dezember brachten Husten, Schnupfen und Co. auch viele Kitas und Schulen an die Belastungsgrenze. Der Grund: krankes Personal. Auch heute fallen an fränkischen Schulen nach wie vor viele Lehrer krankheitsbedingt aus. An Nürnbergs Grund- und Mittelschulen waren zuletzt sämtliche mobilen Reserven im Einsatz.

inFranken.de hat nachgehakt, wie die Lage gegenwärtig im Raum Bad Kissingen ist. Ergebnis: In der Region ist die Situation offenbar inzwischen vergleichsweise entspannt. "Aktuell ist die Erkältungswelle in Bad Kissingen abgeklungen", berichtet Anja Vorndran, Pressesprecherin des Landratsamts Bad Kissingen, inFranken.de. Unterrichtsausfälle in großem Stil sind demnach augenscheinlich nicht zu verzeichnen. "Bisher gab es krankheitsbedingt wenige Ausfälle, der Unterricht würde nur im äußersten Notfall ausfallen", erklärt Vorndran.

Trotz Erkältungszeit: Keine krankheitsbedingten Kita-Schließungen im Raum Bad Kissingen

Noch besser sieht es offensichtlich in Kitas und Kindergärten aus. Dort wirken sich etwaige Krankheitsfälle unter den Beschäftigten anscheinend überhaupt nicht auf den Alltag der Kinder und ihren Eltern aus. "Dem Jugendamt Bad Kissingen sind keine Gruppenschließungen aufgrund von krankheitsbedingten Personalausfällen bekannt", hält die Landratsamt-Sprecherin fest.

In vielen Regionen sorgten zuletzt das RS-Virus und andere Atemwegserkrankungen für volle Praxen und Kliniken. Inwieweit diesbezüglich die Lage in der Region Bad Kissingen aussieht, lässt sich nicht verlässlich feststellen. "Das RS-Virus wird uns nicht von den Ärzten beziehungsweise Ärztinnen im Landkreis gemeldet", erklärt Vorndran. "Hier besteht keine Meldepflicht."

