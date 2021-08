Das sind doch mal gute Nachrichten: Seit 1. August sind Messeveranstaltungen in Bayern unter Auflagen wieder möglich - und somit auch die Jobmesse der Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen am 25. September 2021. Bereits seit mehr als sechs Monaten laufen schon die Vorbereitungen bei den Wirtschaftsjunioren für diese zweite Ausgabe. Auch dieses Mal wieder in enger Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsförderungen der Stadt Bad Kissingen und des Landkreises Bad Kissingen sowie der Staatsbad GmbH.

Für die Jobmesse gibt es eine Vielzahl von Neuerungen wie zum Beispiel ein eigenes Ausstellerportal, eine Messebroschüre in digitaler und gedruckter Form sowie das Videoformat "Alex fragt nach". Alex Hahn, Mitglied bei den Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen und hauptberuflich Vertriebsmitarbeiter bei Höchemer Bürokonzepte in Bad Bocklet, besuchte mehr als 20 Aussteller im Landkreis und führte mit ihnen via Kamera ein kurzes Vorstellungsgespräch.

Hier werden die Rollen also getauscht, denn die Arbeitgeber stellen sich bei den Fach- und Führungskräften vor und beantworten unter anderem die Frage, warum man gerade zu deren Unternehmen kommen sollte. Unter dem Hashtag #alexfragtnach sind die mehrminütigen Videos auf sämtlichen Social-Media-Kanälen der Jobmesse Bad Kissingen (Facebook, Instagram, YouTube) abrufbar. Bei der Planung und Organisation der zweiten Jobmesse wurde selbstverständlich auch das Feedback der Besucher und Aussteller der Jobmesse 2019 berücksichtigt. Zudem werden aktuell von den drei Hygienebeauftragten ein detailliertes Hygienekonzept sowie allgemeine Sicherheitsvorschriften ausgearbeitet, damit Besucher, Aussteller und die Helfer vor Ort bestmöglich geschützt sind.

Vorab ein Bild machen

"Wir freuen uns sehr darauf, die Jobmesse - zumindest laut aktuellen Bestimmungen - in der Wandelhalle abhalten zu dürfen", sagt Julia Meder, Geschäftsführerin bei Bestattungen Meder und Vorstandsmitglied der Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen. "45 Aussteller nehmen teil, 25 davon waren schon 2019 dabei", sagt sie. "Unsere Aussteller werden bis zur Jobmesse am 25. 9. auf unseren Social-Media-Kanälen vorgestellt, damit alle Interessierten sich bereits vorab ein erstes Bild machen können, welche Unternehmen und welche Branchen auf der Jobmesse vertreten sind".

Philip Mühle, Werbetechnik-Meister bei Werbetechnik Mühle und ebenfalls Vorstandsmitglied, freut sich, dass die Jobmesse heuer eine hybride Messe sein wird: "Die Vorträge werden live gestreamt. Auch können Besucher das Messegeschehen ganztägig live verfolgen und sich so einen guten Überblick über das Messeangebot verschaffen, ohne selbst vor Ort sein zu müssen." Ergänzend fügt Mühle hinzu: "Eine reine Online-Messe wird es allerdings nicht geben. Sollte die Jobmesse am 25. 9. nicht stattfinden dürfen, wird es voraussichtlich einen Ersatztermin für das Jahr 2022 geben."

Sebastian M. Bünner, Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren, übernimmt wie schon 2019 die Messeleitung der Jobmesse Bad Kissingen. Hauptberuflich ist er seit Dezember 2020 in der Wirtschaftsförderung der Stadt Bad Kissingen tätig. "Das überwältigende positive Feedback zu unserer letzten Jobmesse und die Erfolgsgeschichten, die uns von vielen Ausstellern berichtet wurden - denn einige Firmen konnten bis zu fünf neue Mitarbeiter auf der Jobmesse 2019 gewinnen - hat uns als Team zusätzlich motiviert, die zweite Jobmesse noch größer und professioneller zu gestalten - auch wenn die aktuellen Gegebenheiten alles andere als einfach für unsere Planungen sind. Unser stetiger Antrieb war und ist dem omnipräsenten Fachkräftemangel, von der auch unsere Region betroffen ist, nachhaltig entgegenzuwirken. Wir als ehrenamtlich tätiger Verband investieren dafür gerne über mehrere Monate hinweg viele Arbeitsstunden", so Bünner weiter.

Frank Bernhard, der Wirtschaftsförderer des Landkreises ist auch wieder mit Begeisterung dabei: "Die erste Jobmesse 2019 war bereits ein Riesenerfolg. Dies hat sich immer wieder beim Feedback aus der Unternehmerschaft widergespiegelt. Umso wichtiger ist in Zeiten des Fachkräftebedarfs die gemeinsame Fortsetzung mit dem motivierten Team der Wirtschaftsjunioren." Bernhard freut sich insbesondere über die Videoreihe "Alex fragt nach", denn "diese trägt dazu bei, unsere Unternehmen noch sichtbarer zu machen. Ich bin davon überzeugt, dass die Messe 2021 ein voller Erfolg wird und alle einen Benefit haben."

Das Orga-Team der Jobmesse, zu dem wieder Eva Kirchner, Bernadette Köth und Lydia Molea gehören, sowie das eigens geschaffene Hygiene-Team arbeiten aktuell auf Hochtouren. Das Kissinger Jobmesseformat wurde im Februar 2021 sogar vom Dachverband der Wirtschaftsjunioren Deutschland bundesweit mit dem 1. Platz in der Kategorie Unternehmertum ausgezeichnet und prämiert.

Die zweite Jobmesse der Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen findet am Samstag, den 25. September 2021 von 10 bis 18 Uhr in der Wandelhalle und per Livestream statt. Der Eintritt ist frei. Sowohl den Hygiene- und Sicherheitsvorschriften als auch den Anweisungen der Hygienebeauftragten und dem Jobmesse-Team vor Ort sind Folge zu leisten. Mehr Infos unter www.jobmesse-kg.de oder "Jobmesse Bad Kissingen" auf Facebook, Instagram und YouTube.