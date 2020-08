Ein Riesling namens Beatrix

Erstmals hat das 1. Kissinger Weingut Weinwerk einen Riesling von 2019 aus der Lage Hammelburger Trautlestal abgefüllt. Winzerin Kathrin Baier-Butler präsentiert in ihrer Weinmanufaktur am Rosengarten, den guten Tropfen und hat dazu historische Prominenz eingeladen: Gräfin Beatrix (Catherine Vogel), hebt das Glas mit dem in Franken eher seltenen Riesling. Die Weinwerk Chefin erklärt: Der Riesling stellt hohe Ansprüche an die Lage. "Unsere wärmespeichernde Steillage mit später Herbstsonne ist gut geeignet." Außerdem war es "eine Herzensangelegenheit, einen Riesling in Hammelburg anzupflanzen". Wie keine andere Rebsorte steht er für eleganten Deutschen Wein, erinnert mit kleinen, gelbgoldenen Beeren ein wenig an Perlen.

Beatrix, Perle des Orients

"Weil wir allen Weinen Namen mit Bezug zu unserer Region und deren Geschichte geben, haben wir bei unserem Riesling für eine Perle des Orients entschieden, für eine außergewöhnliche Frau die Stadtgeschichte geschrieben hat: Beatrix von Courtenay, Gräfin von Botenlauben, die vor genau 800 Jahren ihren Wohnsitz auf Burg Botenlauben genommen hat und deren besondere Vita noch heute fasziniert." Als "Perle des Orients" wird sie beschrieben, eine Königstochter genannt und ihr Mann, der Minnesänger Otto von Botenlauben pries sie als "Kleinod aus dem Morgenland". Aus französischem Adelsgeschlecht derer von Courtenay stammend, war die Markgräfin von Edessa Erbin eines bedeutenden Vermögens im Kreuzfahrerstaat Jerusalem, heiratet nicht den ihr zugedachten Bruder des Königs von Jerusalem, sondern den Kreuzfahrer Otto von Henneberg, verkauft 1220 ihren Besitz an den Deutschen Orden und folgt ihrem Mann und den zwei Kindern auf Burg Botenlauben, in ein Land, das sie nicht kennt und dessen Sprache sie nicht spricht. Den "Beatrix Denar" ziert ihr Konterfei, sie gründet mit ihrem Mann das Kloster Frauenroth, wo das Paar begraben liegt. Ihre Grabplatten werden in einem Atemzug mit dem Bamberger Reiter und den Stifterfiguren im Naumburger Dom genannt und noch hundert Jahre nach ihrem Tod 1244 wird ihr ein bedeutendes Kirchen-Graduale gewidmet. Sogar die Sage hat sich ihrer Geschichte angenommen und lässt den Schleier von Burg Botenlauben nach Frauenroth wehen. Leider müssen ausgerechnet im Jubiläumsjahr die Botenlauben Festspiele wegen der Corona Pandemie ausfallen bedauert die Weinmacherin.

Feine Mineralität

"Unsere Beatrix verzaubert mit einem feinen Bukett von Pfirsich und einer leicht mineralischen Note", erklärt Kathrin Baier-Butler. Die Winzer haben den Riesling 2014 gepflanzt, er habe sich anfangs schwergetan, aber das langsame Wachstum habe ihn stark gemacht. Jetzt sauge der die Aromen des Muschelkalkes in seine Trauben und sorge für ein feines Aroma.

"Wir lesen per Hand, können selektieren und schaffen so einen ebenso eleganten, wie unkompliziert gradlinig-spritzigen Wein. Ein Wein bei dem das Licht durch die Traube scheint", schwärmt die Winzerin. "Das schmeckt man", bestätigt die Gräfin.