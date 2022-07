Beinahe nichts ist mehr so, wie es vor Corona war: Zu Beginn der Pandemie machte der Lockdown einen Strich durch die Urlaubsrechnung, jetzt erschweren steigende Energiekosten die Mobilität. Zudem nimmt das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Klimawandel zu - was liegt also näher, als umweltfreundlich die schönsten Stellen vor der eigenen Haustüre zu entdecken?

Sieben Linien

Sieben Buslinien chauffieren Urlauber und Urlauberinnen zu den Freizeiteinrichtungen, Sehenswürdigkeiten und durch malerischen Landschaften - daran erinnert der Landkreis Bad Kissingen in einer Pressemeldung. Bis zum 31. Oktober fahren Bäderland-, Hochrhön-, Sinntal-, Streutal-, Saaletal-, Kreuzbergbus und der beliebte Kreuzberg-Shuttle die schönsten Ziele der Region an.

Die an Samstagen, Sonn- und Feiertagen verkehrenden Freizeitlinien sind aufeinander abgestimmt. Ein Umstieg auf die anderen Freizeitbusse ist zum Beispiel in Bad Kissingen, Bad Brückenau, Bad Neustadt oder am Kreuzberg möglich. Grundsätzlich gilt in allen Bussen der Wabentarif Bad Kissingen/Rhön-Grabfeld. Bis 31. August kann außerdem das Neun-Euro-Ticket in den Freizeitbuslinien genutzt werden.

Ab 1. September empfiehlt sich dann der Erwerb einer "Tageskarte Solo" (gültig für eine Person) bzw. einer "Tageskarte Plus" (gültig für bis zu sechs Personen, davon höchstens zwei Erwachsene ab 18 Jahren), so die weitere Info aus dem Landratsamt. Die beiden Tageskarten gelten für beliebig viele Fahrten innerhalb der gelösten Verbindung am Lösungstag.

Sonderregel ab zehn Waben

Ab zehn Waben gilt die Sonderregelung, dass mit beiden Fahrscheinen das komplette Freizeitbusnetz befahren werden kann. So kostet zum Beispiel eine Fahrt im Kreuzberg-Shuttle von Hammelburg zum Kreuzberg mit der "Tageskarte Solo" 13,30 Euro und mit der "Tageskarte Plus" 30,30 Euro.

Mit dem Bäderlandbus fahren Kurgäste, die sich durch eine gültige Gästekarte der Kurverwaltungen Bad Brückenau, Bad Bocklet, Bad Kissingen, Bad Neustadt oder Bad Königshofen ausweisen, kostenlos. Auf allen Buslinien innerhalb des Landkreises Bad Kissingen werden Urlauber und Kurgäste aus Bad Brückenau, Bad Bocklet und Bad Kissingen bei Vorlage ihrer Gästekarte unentgeltlich befördert, informiert der Landkreis.

Seit dieser Saison kann man sogar auf der neuen Internetseite hier den Ausflug vorbereiten: Je nach Buslinie lassen sich je nach persönlichen Vorlieben Tipps für Wandertouren, Schwimmbad- oder Thermenbesuche sowie Kulturstätten herausfiltern.

Geplant werden kann die Ausflugsfahrt mit der App "Wohin-Du-Willst", die man kostenlos im Google Play Store oder im Apple Store herunterladen kann. Beim ersten Öffnen wird gefragt, welche Regionalisierung man verwenden will, hier muss man den Landkreis Bad Kissingen wählen.