Da die Werntalhalle in Poppenhausen saniert wird, landeten mehrere Anfragen aus der Nachbargemeinde in Oerlenbach. Schule, Vereine und die Musikkapelle Poppenhausen wollen Hallen in Oerlenbach nutzen, um den Trainingsbetrieb aufrecht erhalten zu können. Das komplexe Zahlenwerk rund um die Mietsätze lag den Oerlenbacher Ratsmitgliedern vor.

Die Poppenhäuser Schule darf in freien Zeiten kommen, zwei Gegenstimmen notierte Jürgen Markert für diesen Beschluss, die Mietgebühr wurde auf sieben Euro festgelegt. Nur zum Training und nur, falls kein örtlicher Verein Ansprüche anmeldet, können auch Sportvereine aus Poppenhausen und Co. unter Oerlenbacher Dächern trainieren. Sie zahlen aber den doppelten Mietzins, das steht so in den Unterlagen.

Zwei Tage für eine Tagesmiete

Der traditionelle "Böhmische Abend" der Musikkapelle Poppenhausen findet im Zeitraum rund um den 6. November statt. Mit zehn Ja- und fünf Neinstimmen votierten die Räte für den Kompromiss. Das Konzert, das Gäste aus der ganzen Region anlockt, wird an zwei aufeinanderfolgenden Tagen durchgeführt. Oerlenbach erhebt für die beiden Nutzungstage in der Heglerhalle nur eine Tagesmiete.

Ein neuer Punkt erweitert künftig die "Vermietungstabelle" der Oerlenbacher Hallen. 20 Euro kostet ab sofort eine gewerbliche Nutzung ohne Verpflegung. Der erste Nutzer dieser Art ist ein Pilateskurs von einem "örtlichen kommerziellen Anbieter".

Grünes Licht für Bauanträge

Baugrund-Untersuchungen führt derzeit Südlink durch. Auf zwei gemeindlichen Grundstücken wird der Betreiber den Untergrund prüfen. Das bewilligte der Gemeinderat ohne Gegenstimme. Etwas höher wird ein geplanter Neubau in Eltingshausen, im Februar hatte das Gemeindeparlament bereits seine Zusage gegeben, auch die Änderung wurde genehmigt. Ohne Diskussion gaben die Ratsmitglieder grünes Licht für einen Carport in Ebenhausen und für vier Fertiggaragen in Oerlenbach - die ersetzen dort drei alte Garagen.

Kompliziert stellt sich die Situation in Oerlenbach dar. Dort möchte der Bauherr seine Garage gewerblich nutzen. Dessen erster Antrag wurde schon abgelehnt. Mit Unterstützung seines Anwalts legte er nun eine neue Formulierung vor, schränkte seine Tätigkeiten im Wohngebiet ein und versprach, keine "lärmintensiven Arbeiten" dort durchzuführen. 13 Räte stimmten für den Antrag, einer dagegen.

Keine Nutzung, keine Miete

Wenn örtliche Vereine nachweisen können, dass sie wegen der Corina-Pandemie-Vorschriften Räume der Gemeinde nicht nutzen konnten, müssen sie auch im zweiten Halbjahr 2021 keine Miete entrichten. In Corona-Zeiten hatte die Gemeinde grundsätzlich auf die Einnahmen verzichtet, für das Restjahr müssen die Mieter die Kostenstreichung beantragen und begründen.

Die Veranstalter des Wald- und Naturlaufes aus Rannungen dürfen die Teilstrecke in Oerlenbach nun dauerhaft ausschildern. Die kleinen Hinweistafeln wurden bisher jährlich neu auf- und abgebaut.

In Nüdlingen befasst sich die Gemeinde mit dem "Sondergebiet Riedweg" und fragte routinemäßig auch in Oerlenbach an, ob es Einwände zu den dortigen Planungen gebe. Das sah kein Mitglied des Rates so.