Wie das Landratsamt Bad Kissingen auf ihrer Homepage bekannt gibt, endet am 26. April 2023 eine Ära: Das Sachgebiet Verkehrswesen am Landratsamt Bad Kissingen zieht um. Jahrzehntelang haben die Mitarbeitenden in der Außenstelle Bad Kissingen/Hausen Führerscheine ausgegeben, Fahrzeuge zugelassen und Sondergenehmigungen erteilt. Das alles wird ab 27. April weiterhin gewohnt zuverlässig und kompetent erledigt – dann allerdings in den neuen Räumen im ehemaligen Telekom-Gebäude, Münchner Straße 5 (Landratsamt, Dienstgebäude F).

Der Zeitplan für die Neuorganisation der Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde:

Dienstag, 25.04.: Die Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde in Bad Kissingen/Hausen, Klosterweg 10, schließt um 12 Uhr.

Mittwoch, 26.04.: An diesem Tag haben ausschließlich die Außenstellen der Zulassungsbehörde in Bad Brückenau und Hammelburg geöffnet.

Donnerstag, 27.04.: Die Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde in Bad Kissingen öffnet am neuen Standort in der Münchner Straße 5 um 8 Uhr, Termine können wie üblich online vereinbart werden.

Ab sofort werden alle Dienstleistungen rund um die Fahrerlaubnis ausschließlich zentral in Bad Kissingen angeboten.

Kontaktdaten der Mitarbeitenden bleiben gleich

„Wenn ein ganzes Sachgebiet mit insgesamt 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umzieht, ist das natürlich nicht innerhalb weniger Stunden zu stemmen“, sagt Landrat Thomas Bold. Denn obwohl unzählige Akten bereits digitalisiert wurden: Es muss doch einiges von Hausen in die Innenstadt transportiert, aus- und wieder eingeräumt werden, technische Systeme müssen eingerichtet und feinabgestimmt werden. „Alles ist soweit vorbereitet, der Umzug genau durchgeplant. Eineinhalb Tage haben wir dafür vorgesehen, anschließend wollen wir unseren Bürgerinnen und Bürgern wieder den gewohnten Service bieten.“

Die Fahrerlaubnisbehörde in Hammelburg hat am 25. April zum letzten Mal geöffnet. Am 26. April muss die Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde Bad Kissingen aufgrund des Umzugs komplett geschlossen bleiben. Um den Kunden trotzdem genügend Termine anbieten zu können, werden die Außenstellen der Zulassungsbehörde in Bad Brückenau und Hammelburg an diesem Tag regulär Dienst leisten.

„Am 27. April werden die Schalter in unseren neuen Räumen in der Innenstadt von Bad Kissingen pünktlich um 8 Uhr für den Kundenverkehr geöffnet“, erklärt Ralph Heinrich, Leiter Sachgebiet Verkehrswesen. „Dann werden alle Dienstleistungen rund um die Fahrerlaubnis ausschließlich zentral in Bad Kissingen angeboten.“

Die Zulassungsbehörde ist direkt im Erdgeschoss des ehemaligen Telekom-Gebäudes untergebracht, die Fahrerlaubnisbehörde sowie die Untere Straßenverkehrsbehörde befinden sich im 1. Obergeschoss. „Die Kontaktdaten der Mitarbeitenden bleiben gleich“, betont Ralph Heinrich.

Wichtiger Hinweis: Bis 25.04. ist die Verkehrsbehörde in Bad Kissingen/Hausen, ab 27.04. in der Innenstadt von Bad Kissingen, Münchner Straße 5/Berliner Platz. Parkmöglichkeiten gibt es z.B. in der Von-Hessing-Straße oder im Parkhaus in der Hemmerichstraße.

Neue Öffnungszeiten in den Außenstellen

Ab 2. Mai ändern sich die Öffnungszeiten in den Außenstellen der Zulassungsbehörde wie folgt:

Bad Brückenau:

Montag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr

Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr

Donnerstag von 8 bis 12 Uhr

Hammelburg:

Dienstag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr

Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr

Freitag von 8 bis 12 Uhr

Somit werden die Öffnungszeiten in Hammelburg auf drei Tage pro Woche reduziert. Gleichzeitig werden die Öffnungszeiten in Bad Brückenau von zwei auf drei Tage erweitert. „Durch die Neuorganisation in unseren Außenstellen ist gewährleistet, dass werktäglich stets zwei Standorte der Zulassungsbehörde geöffnet sind. Damit können die Bürgerinnen und Bürger weiterhin flexibel planen“, so Landrat Thomas Bold. „Außerdem können wir dadurch auch unseren Personaleinsatz optimieren.“

Wie bisher gilt: Bitte bucht euren Termin für die Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde online unter www.landkreis-badkissingen.de. Telefonisch können Termine nur in Ausnahmefällen vereinbart werden.

Vorschaubild: © Christin Klose / dpa-tmn