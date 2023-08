Bad Kissingens Oberbürgermeister Dirk Vogel und Wirtschaftsförderer Sebastian M. Bünner haben sich im Rahmen der Sommertour des Oberbürgermeisters sprichwörtlich selbst vor Ort im neuen Fotostudio Yve’s World Photography ein „Bild“ gemacht.

Wie die Stadt Bad Kissingen in einer Pressemeldung erklärt, ist das Fotostudio von Yvonne James das vierte über den "Sonderfonds: Innenstädte beleben" des Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr geförderte Ladenlokal in Bad Kissingen. Es wurde bereits im April eröffnet und nutzt die Ladenfläche in der Ludwigstraße 5, in der vorher für über 25 Jahre das Reformhaus Boxberger ansässig war.

Die vorerst temporäre Neunutzung der zuvor leer gestandenen Räume wurde mithilfe der städtischen Wirtschaftsförderung über das staatliche Förderprogramm ermöglicht.

In ihren neuen Räumlichkeiten hat Yvonne James, die Eigentümerin von Yve’s World Photography, nun auf einer Fläche von großzügigen 75 qm viele Möglichkeiten Ihre Kundinnen und Kunden in verschiedenen Foto-Settings zu ganz unterschiedlichen Lebensereignissen abzulichten. Die Familien- & Hochzeitsfotografin, die schon seit 2010 dieser Tätigkeit nachgeht, hat sich darauf spezialisiert, besondere und magische Momente in ihren Fotos festzuhalten. Von zauberhaften Baby- und Kinderfotos bis hin zu einfühlsamer Jugend- und Erwachsenenfotografie sowie Fotoshootings bei besonderen Anlässe wie Jubiläen oder Hochzeiten ist alles mit ihr möglich.

Ein Highlight, das vor allem von jungen Eltern gebucht wird, ist das sogenannte „Cake smashing“ zum 1. Geburtstag des Nachwuchses. Bei diesem speziellen Fotoshooting bekommt das Kind eine Geburtstagstorte in die Hände und darf diese nach Herzenslust „zerstören“. Unter solchen Bedingungen sind fröhliche Bilder mit Lachgarantie - sowohl beim Kind als auch bei den Eltern – von vornherein vorprogrammiert.

Das Fotostudio wird für insgesamt 12 Monate gefördert.

Die Öffnungszeiten des Studios variieren aufgrund der häufigen Außentermine der Fotografin. Eine Terminabsprache im Voraus wird darum empfohlen.

Weitere Informationen gibt es unter www.yves-world.com auf www.facebook.com/yvesworld und www.instagram.com/yvesworldphotography.

Stadt nutzt staatliches Förderprogramm

Das Förderprogramm „Sonderfonds: Innenstädte beleben“ des Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr wurde aufgrund der Pandemie im Rahmen der Städtebauförderung aufgelegt. Die Stadt Bad Kissingen hat sich auf das Förderprogramm beworben und eine Förderzusage über 75.000 Euro inkl. eines städtischen Eigenanteils von 15.000 Euro (20%) erhalten.

Das Förderprogramm hat zum Ziel, leerstehende Ladenlokale zu reaktivieren und nachhaltig zu beleben. Zudem soll die Aufenthaltsqualität und die Angebotsvielfalt in der Innenstadt erhöht werden. Die Stadt Bad Kissingen konnte im Zuge des Programms leerstehende Ladenflächen anmieten und vergünstigt weitervermieten.

Im besten Fall ist das jeweilige Geschäftsmodell so erfolgreich, dass die Betreiberinnen oder Betreiber des jeweiligen Ladenlokals nach dem Förderzeitraum einen privatwirtschaftlichen Vertrag mit der Eigentümerin oder dem Eigentümer abschließen.