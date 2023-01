Das Jahrmarkttreiben findet auf dem Bad Kissinger Rathausplatz, dem Füllbacher Hof, dem Eisen-städter Platz, dem Klieglplatz, der Spitalgasse sowie in der Kirchgasse statt. An Werktagen ist die Verkaufszeit von 8 bis 18 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10.30 bis 18 Uhr. Die Stadt Bad Kissingen veröffentlicht folgende Termine.

Josefi-Markt: Sonntag, 19. März 2023

Walburgi-Markt: Donnerstag, 4. Mai 2023

Matthäi-Markt: Donnerstag, 21. September 2023

Herbst-Markt: Sonntag, 22. Oktober 2023

Martini-Markt: Donnerstag, 09. November 2023

Weihnachtsmarkt: Donnerstag, 7. Dezember 2023

Regelmäßige, weitere Märkte, die aber nicht an Feiertagen stattfinden

Wochenmarkt (Rathausplatz)

Dienstags von 9 bis ca. 13 Uhr und donnerstags von 7.30 bis ca. 13 Uhr.

Grüner Markt (Marktplatz und Fußgängerzone rund um das Alte Rathaus)

Samstags von 8 bis ca. 13 Uhr.

Bauernmarkt (Rathausplatz oder Stadtsaal)

Jeden dritten Samstag im Monat von 8.30 bis 12 Uhr.

Bitte beachte, dass es zu Änderungen kommen kann. Die jeweils aktuellen Termine und Zeiten der Märkte sind im Veranstaltungskalender auf www.badkissingen.de/events veröffentlicht.

