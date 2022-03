Bad Kissingen vor 35 Minuten

Irrläufer

Bad Kissingen: Falsch-Post für Literatur-Nobelpreisträger Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz weilte 1889 als Kurgast in der Hartmannstraße. An diese Adresse hat der längst verstorbene Literaturnobelpreisträger unlängst Post bekommen - von einem Veranstalter einer großen Pflegemesse. Der heutige Eigentümer des Hauses wundert sich, was da wohl schief lief.