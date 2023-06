Bad Kissingen: Bushaltestellen am Berliner Platz nicht befahrbar - wohin sie deshalb verlegt werden

Wie die Stadt Bad Kissingen mitteilt, wird ab Mittwoch, dem 14.06.2023, der Straßenbelag auf dem Berliner Platz neu verfugt. Für die erforderlichen Bauarbeiten müssen die Bus-Haltestellen verlegt werden.

In einem ersten Schritt werden auf der südlichen Seite des Berliner Platzes die Haltestellen 1, 2 und 3 in die Münchner Straße verlegt. Dieser erste Abschnitt wird voraussichtlich bis 20.06.2023 dauern.

Nach Fertigstellung der südlichen Seite werden die Haltestellen wieder zurückgebaut und die Arbeiten bei den Buchten der Haltestellen 4, 5 und 6 fortgeführt. Diese Haltestellen werden dann voraussichtlich ab dem 21.06. bis 28.06.2023 in die Münchner Straße verlegt.

Sobald diese Bauarbeiten abgeschlossen sind, werden die Querungshilfen in der Münchner Straße sowie in der Hemmerichstraße erneuert. Während der Bauzeit ist die Nutzung der entsprechenden Überwege in diesem Bereich nicht möglich.