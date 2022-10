Opfer eines Raubüberfalls ist am Freitagmittag (28. Oktober 2022) ein 81-jähriger Bad Kissinger geworden, wie die Polizei berichtet. Der Rentner kehrte demnach gegen 11.50 Uhr von einem Besuch bei seiner Tochter heim und parkte seinen Mercedes in einer Garage in der Maxstraße.

Als er aus dem Auto ausstieg, sprach ihn laut Polizei plötzlich eine ihm unbekannte Frau an und fragte ihn etwas auf Englisch mit osteuropäischem Akzent. Dabei fielen wiederholt die Worte "Klinik" und "Job".

Raubüberfall in Garage in Bad Kissingen - Polizei bittet um Hinweise

Vollkommen überraschend habe sie den Senior plötzlich gegen die Garagenwand gedrückt und ihm die Uhr der Marke Rolex vom Handgelenk gerissen. Die Täterin flüchtete laut Polizei in Richtung Maxstraße und stieg auf Höhe Klieglplatz in einen wartenden grauen Mercedes ein. Das Fahrzeug fuhr demnach in Richtung Ostring davon. Möglicherweise befanden sich die Buchstaben "SF" auf dem Kennzeichen, heißt es. Die Täterin konnte wie folgt beschrieben werden:

circa 30 Jahre alt und 165 cm groß

und kräftige Figur, glatte, schulterlange Haare

sprach Englisch mit osteuropäischem Akzent

bekleidet mit einem schwarzen Pullover mit silbernen Verzierungen an den Armen, schwarzer über die Knie reichender Wollrock

Erste Fahndungsmaßnahmen der Polizei Bad Kissingen führten bislang nicht zur Ergreifung der Täterin. Die weiteren Ermittlungen übernahm zwischenzeitlich die Kripo Schweinfurt und hofft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu der Täterin oder dem Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Kripo Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.