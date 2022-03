Um den Schlamm regelmäßig zur Kläranlage nach Hammelburg transportieren zu können, wird eine Trennwand mit Durchlassöffnungen und eine Entnahme-Einrichtung gebraucht.

Zur Schlammentnahme benötigt die Gemeinde ein Vorklärbecken, das in den bestehenden Abwasserteich durch eine Abtrennung integriert wird. Die dafür geschätzten Kosten sind vom Ingenieur-Büro Schreff (Miesbach) mit rund 136 400 Euro inklusive Umsatzsteuer beziffert. Die Maßnahme ist nach der Kommunalrichtlinie förderfähig. Nach aktueller Fassung beträgt die Förderquote 30 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten.

Bürgermeister Thomas Hack legte dem Gemeinderat den folgenden Beschluss- Vorschlag vor: Der erste Teich der Auraer Kläranlage wird nach Vorgaben in ein Vorklärbecken umgebaut. Die erwähnte Kosten-Schätzung wird genehmigt, die Verwaltung stellt den Zuwendungsauftrag und die Maßnahme wird heuer geplant und im nächsten Jahr realisiert. Diesen Beschluss nahm das Ratsgremium ohne Einwand an.

Noch keine Entscheidung gab es zur Trinkwasserleitung im Zuge des Radwegebaus von Aura nach Witterhausen. Die Notleitung liegt auf Auraer Gemarkung direkt unter dem künftigen Radweg. Hack hält es für "generell sinnvoll, die Jahrzehnte alte Leitung mit dem Wegebau auszutauschen. Dann hätten wir für die nächsten 50 Jahre damit unsere Ruhe." Allerdings liegen die Kosten für den Austausch noch nicht vor. Deshalb vertagte der Rat den Beschluss.

Um eine Stellungnahme zur Fortschreibung des Landesentwicklungsplans gebeten, schloss sich der Gemeinderat dem Vorschlag des Bayerischen Gemeindetags an und befürwortete diesen einmütig. An dem Integralen Konzept zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement ist auch die Gemeinde Aura interessiert. Bereits in der Bürgermeisterbesprechung thematisiert, sah Hack als wichtig für eine eventuelle Alarmierung auf VG-Ebene an. Die Förderanfrage von Manuel Kolb beantwortete Jürgen Kaiser mit "bis zu 75 Prozent".

Saaletal-Marathon am 2. April

Für die Verlängerung einer Baugenehmigung für die Errichtung einer Grenz-Garage mit Nebengebäude in der Otto-von-Bamberg-Straße gaben die Räte grünes Licht. Auch die Nutzung gemeindlicher Wege für den 12. Saaletal-Marathon des SV Ramsthal am 2. April gestattete das Gremium einstimmig.

Günter Frank vom Obst- und Gartenbauverein informierte über den Baum-Schnitt und die Säuberung am Generationenplatz an der Ecke Schul-/Gartenstraße. Die Gartler planen weitere Arbeiten. Bürgermeister Hack berichtete über den Umbau der Toiletten im Kindergarten St. Laurentius, der voraussichtlich ebenfalls in dieser Woche abgeschlossen wird.