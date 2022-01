Alle vier Kindergärten in der Gemeinde Oerlenbach sind nun mit Geräten zur Luftentkeimung ausgestattet. Die letzten dieser Apparate wurden am Dienstag in der Oerlenbacher Kita montiert.

Die Luftreiniger gibt es in unterschiedlichen Größen und sie werden - je nach Raumgröße - positioniert und gruppiert. Insgesamt 46 dieser Entkeimer stehen nun in den Kindergärten; sie können an der Wand montiert oder auf Rollen flexibel im Raum verteilt werden. Über 125 000 Euro kostet die Luftreinigung, den größeren Teil erhält Oerlenbach aus Fördermitteln.

Schulen sind später dran

Ähnlich verhält es sich bei den drei Schulen im Gemeindegebiet. Auch dort soll die Luft gesäubert werden. Allerdings kommen andere Geräte (sogenannte RLT-Geräte) zum Einsatz, diese werden fest montiert und sollen - wenn alles nach Plan läuft - in den Sommerferien eingebaut werden.

Die saubere Luft in der Schule wird teurer, über 500 000 Euro - so die erste Kalkulation - müssen investiert werden. Auch hier kann ein Großteil durch Fördermitteln beglichen werden. Für die konkrete Umsetzung holt sich die Gemeinde professionellen Rat ein. Seit August 2021, so Bürgermeister Nico Rogge, stehen in den Unterrichtsräumen neue CO2-Sensoren, die zusammen mit einem Lüftungs- und Hygienekonzept die Schulkinder besser schützen sollen.