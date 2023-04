Diese 7 Sushi Restaurants in Aschaffenburg solltest du kennen

Bei Sushi hat jede*r ganz eigene Vorlieben. Das Angebot reicht dabei meist von Lachs und Thunfisch über Avocado und Gurke bis hin zu eingelegtem Kürbis und Tofu.

Wo du leckeres Sushi in Aschaffenburg essen kannst, verraten wir dir auf Basis der Google-Bewertungen.

Die 7 besten Sushi-Restaurants in Aschaffenburg - laut Bewertungen

1# Haru Cafe & Bistro

Ganze 4,9 Sterne erhielt das Haru Cafe & Bistro. Neben diversen Sushi-Variationen gibt es auch kalte und warme Nudelgerichte für alle Nudel-Liebhaber*innen sowie Spring Rolls. Auf der Speisekarte findest du zahlreiche vegetarische und vegane Optionen, sodass jede*r etwas für sich finden kann. Dazu schreibt ein Nutzer: "Vegetarische Gerichte sind viele vorhanden. Auf Nachfrage können nicht-vegetarische Gerichte in vegetarische Gerichte umgewandelt werden."

Für eine größere Feier kannst du auch Sushi-Party-Boxen bestellen. Deine liebsten Gerichte kannst du online in Auftrag geben und frisch für zu Hause abholen. Ein Nutzer lobt: "Für mich persönlich die beste koreanische Küche, die man außerhalb Koreas finden kann. Darunter fallen Faktoren wie Geschmack, Freundlichkeit und herzliche Nähe. "

Adresse: Würzburger Straße 46, 63739 Aschaffenburg

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10:00 bis 22:00 Uhr. Dienstag ist Ruhetag. Sonntag von 14:00 bis 22:00 Uhr.

Telefon: 01573 8138128

Webseite: https://www.harucafebistro.de/

2# Sushi-Samurai in Aschaffenburg

Mit 4,4 Sternen konnte das Sushi-Samurai überzeugen. Angeboten werden die Sushi-Klassiker wie Nigiri oder Maki Inside-Out-Rolls. Du kannst aber auch beispielsweise Ramen-Suppe oder ein Menü bestellen. Ein Nutzer schreibt: "Frisch zubereitet und appetitlich angerichtet bietet Sushi-Samurai viele Köstlichkeiten zu angemessenen Preisen.

Die Bedienung war sehr freundlich und hat mich in meiner Mittagspause zügig und zuvorkommend bedient." Die gemütliche, asiatisch angehauchte Einrichtung lädt dich zum Verweilen ein.

Adresse: Landingstraße 6, 63739 Aschaffenburg

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 12:00 bis 15:00 Uhr und von 17:00 bis 21:30 Uhr. Freitag und Samstag von 12:00 bis 15:00 Uhr und von 17:00 bis 22:00 Uhr. Sonntag von 15:00 bis 21:30 Uhr.

Telefon: 06021 5848771

3# Anchimi in Aschaffenburg

Ebenfalls 4,4 Sterne erhielt das Anchimi. Hier wirst du in einem stilvollen, gemütlichen Ambiente empfangen. Auf der Speisekarte finden sich Gerichte der asiatischen Fusionsküche sowie kreative Sushi-Kreationen. Ein besonderer Wert wird bei den Produkten auf die Qualität gelegt. Soweit verfügbar, werden Bio-Produkte gewählt. Angeboten werden Nudelgerichte, verschiedene Currys sowie Sushi.

Eine Nutzerin lobt: "Das Ambiente ist zeitgerecht, sehr modern und bietet eine Wohlfühlatmosphäre. Der Service ist sehr freundlich und zuvorkommend. Das Essen kommt schnell und ist mit viel Liebe zum Detail angerichtet. Geschmacklich nur zu empfehlen." Eine Besonderheit sind die Special Homemade Rolls wie "Freestyle". Bestellst du diese, erhältst du eine Sushi-Rolle nach Empfehlung des Kochs oder kannst das Topping selbst auswählen.

Adresse: Wermbachstraße 6, 63739 Aschaffenburg

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11:00 bis 22:00 Uhr. Sonntag von 11:30 bis 22:00 Uhr.

Telefon: 06021 4383011

Webseite: https://anchimi.business.site/

4# Tokyo Sushi & Grill

Das Tokyo Sushi & Grill überzeugte mit 4,2 Sternen. Bestellst du hier etwas online, bekommst du 10 % Rabatt, wenn du es selbst abholst. Auch als Neukundin oder Neukunde erhältst du auf deine erste Bestellung Rabatt. Möchtest du das Essen nicht abholen, ist auch eine Lieferung möglich.

Eine Nutzerin schreibt: "Das Sushi ist gut und die eigenen Ideen sehr kreativ. Auch für nicht Sushi-Esser ist etwas dabei. Sehr freundliches Personal, das auch auf Wünsche eingeht und sie zubereitet. Gerne wieder." Auf der Speisekarte stehen neben Sushi auch gefüllte Teigtaschen und Reisgerichte. So ist sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei.

Adresse: Goldbacher Str. 13, 63739 Aschaffenburg

Öffnungszeiten: Täglich von 11:00 bis 22:30 Uhr. Mittwoch ist Ruhetag.

Telefon: 06021 3720540

Webseite: https://sushi-restaurant-aschaffenburg.de/

5# Nozomi

4,0 Sterne erhielt das Nozomi. Im Herzen Aschaffenburgs gelegen, wird hier asiatische Küche nach alten Familienrezepten angeboten. Mittags gibt es spezielle Angebote, die einen schnellen und gesunden Mittagstisch garantieren. Ernährst du dich vegan oder vegetarisch, wirst du hier eine Menge an Speisen finden. Die Zutaten für alle Gerichte werden nach höchsten Qualitätskriterien handverlesen und von den Köchen immer frisch vom Markt ausgewählt.

Dazu schreibt eine Nutzerin: "Das Sushi schmeckt hervorragend und ist sehr frisch, auch die Zusammenstellung der einzelnen Röllchen, ist ausgewogen und geschmackvoll." Auf der Speisekarte findest du ein reichhaltiges Sushi-Angebot sowie Nudelgerichte, Suppen, Grill-Gerichte und Reisgerichte.

Adresse: Würzburger Str. 164, 63743 Aschaffenburg

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 11:00 bis 15:00 Uhr und von 17:00 bis 22:00 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

Telefon: 06021 44 959 44

Webseite: http://www.nozomi-aschaffenburg.de/

6# Asiapalast Aschaffenburg

Auch der Asiapalast Aschaffenburg konnte mit 4,0 Sternen überzeugen. Im Asiapalast gibt es Spezialitäten aus der mongolischen, japanischen, chinesischen und thailändischen Küche. Bei der Inneneinrichtung im asiatischen Stil wird durch das Zusammenspiel von Formen, Farben und Licht eine angenehme Atmosphäre geschaffen. Im Vordergrund der Küche steht das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung mit frischen und zart gegarten Zutaten.

Das reichhaltige Buffet mit Sushi-Auswahl garantiert, dass jede*r satt wird. Angeboten werden ein Mittagsbuffet mit mongolischen Teppanyaki sowie ein großes Abendbuffet. Eine Nutzerin schreibt: "Das Essen war sehr lecker. Alles frisch und immer aufgefüllt. Obwohl das Lokal sehr voll war, war es nicht zu laut. Der Service war aufmerksam und freundlich."

Adresse: Luitpoldstraße 9, 63739 Aschaffenburg

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 11:00 bis 15:00 Uhr und von 17:00 bis 22:30 Uhr. Freitag bis Sonntag von 11:00 bis 22:30 Uhr.

Telefon: 06021 5825598

Webseite: https://asiapalast-aschaffenburg.de/

7# Yanida Chinesische Spezialitäten

Yanida Chinesische Spezialitäten Restaurant erhielt 4,0 Sterne. In dem Restaurant gibt es eine Vielfalt an Sushi, Nudelgerichten, Teppan-Gerichten und Reisgerichten. Auch vegetarische Speisen werden angeboten. Eine Besonderheit ist hier die neue Definition des Buffet-Konzeptes namens "All you can eat & drink".

Neben dem Essen sind also auch alle alkoholfreien Getränke und ein alkoholisches Getränk inbegriffen. "Einwandfreies Buffet! Komme hier jedes Mal wieder voll auf meine Kosten. Das Sushi ist hier auch sehr zu empfehlen", lobt ein*e Nutzer*in.