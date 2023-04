Top 5 Second Hand Shops in Aschaffenburg: Nachhaltig und günstig einkaufen

Günstige und nachhaltige Mode

Wiederverwenden statt wegschmeißen

statt Das sind die Anlaufpunkte in Aschaffenburg

Auch in Aschaffenburg kannst du Second Hand einkaufen. Du hast die Wahl zwischen Klamotten, Möbeln sowie Dingen für Kinder. Finde passende Klamotten oder sogar ganz besondere Stücke. Bei der Auswahl der Second Hand Läden haben wir uns an der Reihenfolge von Google orientiert.

1# Leihdichfrei

Leihdichfrei ist ein Second-Hand-Laden im Herzen von Aschaffenburg, der alle Liebhaber und Fans des Second Hand Shoppings ansprechen möchte. Als gesellige Shopping-Oase bietet Leihdichfrei nicht nur die Möglichkeit, liebevoll ausgewählte Second Hand Kleidung zu mieten oder zu kaufen, sondern auch einen Ort zum Entspannen, Quatschen und Connecten mit Gleichgesinnten.

Der Laden ist übersichtlich gestaltet, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Hier kannst du Kleidungsstücke in unterschiedlichen Größen finden – von trendig bis einzigartig - die alle einen besonderen Charakter haben. Die Auswahl reicht von Blusen über Jeans bis hin zu exotischen Vintage-Stücken. Außerdem bietet Leihdichfrei Accessoires wie Schmuck, Taschen und Gürtel an, um den Look abzurunden.

Leihdichfrei

Wermbachstr. 6, 63739 Aschaffenburg

Telefon: 06021 5804846

www.leihdichfrei.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 11 bis 17 Uhr.

2# Holzbrücke - Sozialverein Die Brücke e.V. Aschaffenburg

Der Second-Hand-Laden der Holzbrücke bietet eine große Auswahl an gebrauchten Möbeln, die von den Mitarbeiter*innen des Vereins aufgearbeitet und restauriert werden. Hier kann man hochwertige Möbel zu erschwinglichen Preisen erwerben. Darüber hinaus gibt es in diesem Laden auch ein breites Sortiment an Accessoires und Dekorationsartikeln.

Der Second-Hand-Laden der Holzbrücke ist vor allem für Menschen interessant, die sich preisgünstig einrichten möchten. Viele Kunden schätzen an dem Laden besonders, dass hier nachhaltige Produkte gekauft werden können. Neben den Second-Hand-Möbeln verkaufen die Holzbrücker auch neue Einrichtungsgegenstände, die von ihnen selbst gebaut oder repariert wurden. Außerdem unterstützt der Second-Hand-Laden verschiedene soziale Projekte in der Region und bietet Hilfe für Menschen in Notlagen an.

Sozialverein Die Brücke e.V. Aschaffenburg

Fürther Straße 11, 63743 Aschaffenburg

Tel: 06021 95601

www.bruecke-ev.de

Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch von 12 bis 17 Uhr, Dienstag von 9 bis 12 Uhr, Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

3# Bananaboot

Der Second-Hand-Laden Bananaboot ist ein wahrer Schatz für Menschen, die nach Mode, Zubehör und mehr der alternativen Kultur suchen. Hier findet man alles von Kleidung über Accessoires bis hin zu Tonträgern, Büchern und Filmen in Second-Hand-Qualität. Das Besondere an dem Laden ist, dass hier Vielfalt gelebt, Multikultur vertreten und Subkultur gefördert wird, mit sozialer und nachhaltiger Ausrichtung.

Das Angebot des Ladens reicht von lässigen T-Shirts über Jeans bis hin zu abwechslungsreichen Schals und Mützen. Jedes Outfit kann individuell nach persönlicher Vorliebe zusammengestellt werden. Die angebotene Vielfalt bei den Second-Hand-Artikeln ermöglicht es Einkaufslustigen viele schöne Dinge zu entdecken: Ob Comics, Vinyls oder Retro-Klamotten – es ist für jeden etwas dabei.

Bananaboot

Weißenburger Straße 56c HH, 63739 Aschaffenburg

Telefon: 06021 4387028

www.bananaboot.de

Öffnungszeiten: Samstag von 11 bis 18 Uhr

4# Anita’s Second-Hand-Paradies

Anita's Second-Hand-Paradies an der Goldbacherstraße ist ein Ort, an dem das Einkaufen von getragenen Modeartikeln zu einem angenehmen Erlebnis wird. Getragene Mode kann hier nicht nur preiswert erworben werden, sondern du unterstützt auch den Gedanken der Nachhaltigkeit.

Das Team des Second-Hand-Laden besteht aus geschulten Ankäufern. Die Auswahl im Laden ist stetig wechselnd und besteht aus handverlesenen Stücken in bester Qualität.

Anita’s Second-Hand-Paradies

Goldbacher Str. 13, 63739 Aschaffenburg

Telefon: 06021 219404

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 12 bis 15 Uhr und von 16 bis 18 Uhr. Samstag von 12 bis 15 Uhr.

5# Kinderladen Bambino

Der Kinderladen Bambino ist ein Second-Hand-Laden, der in erster Linie Kleidung für Kinder anbietet. Aber auch Spielzeug, Kinderwagen, Schuhe und vieles mehr stehen zur Verfügung. Der Laden wird von Birgit Hillenbrand betrieben, die jeden Tag neue und gebrauchte Sachen ins Sortiment aufnimmt.

Dank ihrer langjährigen Erfahrung kann sie garantieren, dass alle Sachen in einem guten Zustand und dazu noch preiswert sind. Die Kinderkleidung gibt es in allen Größen und Formen - von Babykleidern bis hin zu Outfits für Teenager ist alles dabei.