Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ansbach von Samstag, 06.11.2021

Ansbach – Bei einer polizeilichen Kontrolle am Freitag, den 05.11.2021 gegen 10:40 Uhr wurden bei einem 38-Jährigen Fahrzeugführer drogenkonsumtypische Merkmale festgestellt. Zum Kontrollzeitpunkt war dieser in der Breslauer Straße mit einem Pkw, Audi, unterwegs. Ein Drogenschnelltest erbrachte ein positives Ergebnis auf den Wirkstoff THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und bei der Polizeiinspektion Ansbach wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den 38-Jährigen erwartet eine entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige.

Ansbach – Ein 40-Jähriger wurde am Freitag, den 05.11.2021 um 18:10 Uhr einer Kontrolle in der Windsbacher Straße unterzogen. Zum Kontrollzeitpunkt führte dieser ein Kleinkraftrad, Piaggio. Der Fahrzeugnutzer ist jedoch lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung. Für das Zweirad, welches eine Geschwindigkeit von 50 km/h erreicht, hätte er einen Führerschein benötigt. Das Kleinkraftrad wurde für weitere technische Untersuchungen sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Leutershausen – Durch einen bislang unbekannten Täter wurde in der Hans-Wagner-Straße in der Zeit vom Samstag, den 06.11.2021, 03:15 Uhr, bis 06.11.2021, 03:20 Uhr, ein geparkter Pkw, Ford, beschädigt. Es wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Der 39-Jährige Fahrzeughalter bemerkte einen lauten Knall, konnte aber keine Personen wahrnehmen. Die Polizeiinspektion Ansbach nimmt Hinweise zu der Sachbeschädigung unter der Telefonnummer 0981 / 9094-121 entgegen.

Leutershausen – Eine 57-Jährige war mit ihrem Pkw, Hyundai, auf der B 13, bei Lehrberg, in Richtung Ansbach unterwegs. Zum Unfallzeitpunkt befand sich vor ihr eine 58-Jährige mit einem Pkw, Seat. Beide Verkehrsteilnehmerinnen mussten verkehrsbedingt abbremsen, da ein Schwertransport in Richtung Würzburg unterwegs gewesen ist. Die Führerin des Seat bremste ab und die dahinter befindliche Hyundai-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen ist ein Sachschaden von insgesamt ca. 2.500 Euro eingetreten.

Vorschaubild: © Foto: Polizei Selb