Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ansbach von Samstag, 13.11.2021

Diebstahl - Ansbach

Am 12.11.21, gegen 15:30 Uhr, wurde von einem Kleiderständer eines Damenmodegeschäfts in der Uzstraße ein schwarzer Damenmantel im Wert von ca. 130 Euro gestohlen. Der Dieb war mit einem Fahrrad unterwegs und entwendete den Mantel im „vorbeifahren“. Dann fuhr er in Richtung Johann-Sebastian-Bach-Platz davon. Ein Zeuge konnte erkennen, dass es sich bei dem Dieb um einen jungen Mann handelt, der mit einem roten Mantel bekleidet war.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat bitte an die Polizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981 / 9094 - 121.

Unfallflucht - Aurach



Am 12.11.21, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 1066 kurz vor dem AS Aurach zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Geschädigte befuhr die Staatsstraße mit seinem Pkw in Richtung AS Aurach. Auf Höhe Abschnitt 360 kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem älteren silberfarbenen VW Passat, welcher ihm entgegenkam und nach dem Unfall ohne Anzuhalten weiter in Richtung Ansbach fuhr. Laut Angaben des Geschädigten hatte der VW Passat ein Ansbacher Kennzeichen. Genauere Angaben hierzu konnte er allerdings nicht machen.

Am Pkw des Geschädigten entstand Sachschaden am linken Außenspiegel und an der Fahrerseite im Wert von ca. 2500 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht bitte unter der 0981 / 9094 - 121 an die Polizeiinspektion Ansbach.



Ohne „Schein“ im „Drive In“ - Ansbach



In den späten Abendstunden des 12.11.21 kam es im „Drive In“ eines Ansbacher Schnellrestaurants in der Nürnberger Strasse zu einem Verkehrsunfall. Eine Verkehrsteilnehmerin fuhr aus Unachtsamkeit einem anderen Pkw auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Bei der anschließenden polizeilichen Unfallaufnahme fiel auf, dass die Unfallverursacherin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Pressebericht der Polizeiinspektion Dinelsbühl von Samstag, 13.11.2021

Ladendiebstahl - Dinkelsbühl

Am Freitag, 12.11.21 gegen 19.30 Uhr wurde eine 37jährige Frau in einem Supermarkt in der Luitpoldstraße dabei beobachtet, wie diese Waren im Wert von knapp 10 EUR in ihre mitgeführte Tasche steckte und ohne zu bezahlen den Laden verließ.

Trunkenheit im Verkehr - Dinkelsbühl

Am Freitag, 12.11.21 gegen 17.50 Uhr wurde in Dinkelsbühl im südlichen Stadtbereich eine 53jährige Frau mit ihrem Pkw zur Verkehrskontrolle angehalten. Im Rahmen der Kontrolle wurde starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 2,20 Promille. Im

Krankenhaus wurde aufgrund dessen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden.

Vorschaubild: © Foto: Polizei Selb