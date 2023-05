Media Markt Ansbach: TikTok-Account von Media-Markt-Filiale hat mehr als 3 Millionen Likes

Idee, alten Account wiederherzustellen, kam von Angestellten

alten Account wiederherzustellen, kam Seit Oktober 2022 aktiv - im Dezember 2022 "durch die Decke gegangen"

aktiv - im Mitarbeiterin Sandy leitet Kanal nahezu selbstständig

Die Media-Markt-Filiale in Ansbach führt einen erfolgreichen TikTok-Account mit 121.000 Followern und 3,1 Millionen Likes. Filialleiter Michael Bartsch erklärt gegenüber inFranken.de, wie es zu der Idee kam und wer hinter dem Account steckt.

"Auf einmal durch die Decke gegangen": Ansbacher Media Markt betreibt erfolgreichen TikTok-Account

"Im ersten Moment war ich nachdenklich, ich war mir nicht sicher, was dabei rauskommen würde", berichtet Bartsch. Als sein Team im September 2022 mit der Idee zu ihm kam, einen TikTok Kanal zu gründen, habe er erst einmal darüber nachdenken wollen und sich letztendlich dafür entschlossen, grünes Licht zu geben. Mittlerweile sei er als Filialleiter selbstverständlich involviert und begleitet den Kanal auf seinem Weg, aber "die Kreativität und die Ideen kommen von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, hauptsächlich von Sandy."

Mitarbeiterin Sandy ist das Gesicht des TikTok-Accounts. Sie sei ursprünglich gar nicht an der Idee beteiligt gewesen, aber passte perfekt in die Rolle, den Kanal zu führen: "Sie ist unser Wirbelwind, sie ist einfach wie geschaffen dafür". Mittlerweile sind in einigen Videos auch die anderen Mitarbeiter zu sehen, aber Sandy kümmere sich zu 90 Prozent um den Account, so Bartsch: "Sie antwortet in den Kommentaren, übernimmt die Organisation und ist am meisten in den Videos zu sehen."

Scrollt man durch die Videos auf dem Account sieht man, dass zahlreiche TikToks über 100.000 Aufrufe haben, manche sogar über 500.000 oder 1 Million, doch das war nicht immer so. "Wir haben uns anfangs im Oktober noch über 10 Likes gefreut, aber im Dezember sind wir dann auf einmal durch die Decke gegangen. Da gab es kein Halten mehr", freut sich Michael Bartsch.

"Tolles Gefühl, wenn die Mitarbeiter es schaffen, andere zu unterhalten": Mehr als 3 Millionen Likes auf TikTok

Neben verschiedenen Tänzen veröffentlicht Sandy auf dem Kanal auch andere Videos, die den aktuellen Trends entsprechen. Auch zum Vatertag (18. Mai 2023) hat sie ein Video hochgeladen, was bereits knapp 700.000 Aufrufe hat. Ein wenig Erfahrung habe sie schon, da sie früher Garde getanzt hat, so der Marktleiter, damit sei sie aber immer sehr bescheiden: "Sie sagt immer, es gibt sicherlich bessere Tänzer".

Dass man mittlerweile mehr als 3 Millionen Likes hat, fühle sich toll an: "Einerseits ist das eine Bestätigung für mich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, andererseits ist es ein tolles Gefühl, wenn die Mitarbeiter es schaffen, andere zu unterhalten", erklärt der Filialleiter merklich stolz. Wichtig sei ihm, dass die TikToks außerhalb der Öffnungszeiten aufgenommen werden, das bedeute aber nicht außerhalb der Arbeitszeiten. Die Videos seien fest im Plan integriert, man wolle bloß nicht, dass Kunden gegen ihren Willen zu sehen sind, oder durch die Videos gestört werden.

Mit dem TikTok-Account habe man es sogar bis zum OMR-Festival 2023 geschafft. Das ist eine Veranstaltung für digitales Marketing und Technologie. "Wir selben wussten gar nichts davon, wir wurden durch die Community auf TikTok und so weiter darauf aufmerksam gemacht." Der Account wurde dort während einer Rede von einem Sprecher positiv hervorgehoben: "Als ich das gesehen habe, war ich echt stolz auf unser Team, so etwas passiert nicht alle Tage".