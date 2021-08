Am Wochenende kam die Polizei Rothenburg ob der Tauber einer Pferdehalterin zu Hilfe. Die Frau war auf dem Rückweg aus ihrem Urlaub im Allgäu und hatte auch ihre zwei Pferde in einem Anhänger dabei. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet, kam das Transportgespann auf der A7 im Kreis Ansbach in einen 14 Kilometer langen Stau aufgrund der dortigen Baustelle.

Erst nach etwa zwei Stunden ging es wieder vorwärts. Da es so heiß war, brauchten die Pferde aber dringend Wasser. Die Pferdehalterin wandte sich daher an die Rothenburger Polizei und bekam sofort Hilfe. Am Wasserhahn der dienstlichen Wagenpflegehalle der Polizeiinspektion konnten die Tiere trinken. Das Wasser dort stammt aus einer Regenwasserzisterne, die rund 30.000 Liter umfasst.

Pferdehalterin steht mit zwei Tieren im Stau: Polizei Rothenburg versorgt sie mit Wasser

Schon seit 30 Jahren werden die Einsatzfahrzeuge über die Zisterne umweltfreundlich gewaschen - und nun kam sie auch den Pferden Karlchen und Jazzper zugute. Neben der Pferdehalterin zeigten sich auch die Pferde dankbar für den Getränkestopp, "in dem sie die Rasenfläche vor der Inspektion abgrasten und kurzhielten", schrieb das Polizeipräsidium scherzhaft auf Facebook. Die Tiere sind anschließend wohlbehalten in ihrem Heimatstall in Unterfranken angekommen.