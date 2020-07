Feuchtwangen aktualisiert vor 39 Minuten

Feuerwehreinsatz

Lagerhalle mit Streusalz brennt aus - Schaden in Millionenhöhe

In einer Lagerhalle der Straßenmeisterei in Feuchtwangen brach am Dienstag ein Feuer aus. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es schnell den Brand unter Kontrolle zu bringen, der Schaden wird jedoch im Millionenbereich vermutet.