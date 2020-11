Feuerwehreinsatz in Weiterndorf (Landkreis Ansbach): Sauna gerät in Brand. Beim Brand einer Sauna in Weiterndorf, einem Gemeindeteil der Stadt Heilsbronn, ist ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden. Dies berichtet die Polizeiinspektion Heilsbronn.

Demnach brach das Feuer am Montag gegen 19.30 Uhr aus. Laut Angaben der Polizei heizte der Hauseigentümer die im Keller eingerichtete Sauna vor. Diese geriet - vermutlich aufgrund eines technischen Defekts - schließlich in Brand.

Brand im Landkreis Ansbach: 60 Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehren aus Weiterndorf und Heilsbronn konnten die Flammen allerdings schnell unter Kontrolle bringen. Nach Informationen der Agentur News 5 waren insgesamt 60 Einsatzkräfte vor Ort.

Durch die Rauchentwicklung und das Löschwasser wurden mehrere Kellerräume in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

