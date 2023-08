Unfall in Ansbach: Rangier-Aktion führt zu schlimmen Verletzungen - Ermittlungen gegen BMW-Fahrer

Schwerer Unfall: Am Freitag, den 18. August 2023 gegen 20.40 Uhr habe ein 19-jähriger Autofahrer aus Ansbach mit seinem silbernen Pkw BMW 520 mitten in der Ludwig-Keller-Straße angehalten, wie die Polizeiinspektion Ansbach berichtet. Als ein 42-jähriger Fahrradfahrer aus Ansbach entgegenkam und den BMW passieren wollte, habe das Auto "unvermittelt an zu rangieren" begonnen, so dass dem Fahrradfahrer der Weg versperrt worden sei und es "zwangsläufig zum Zusammenstoß des Fahrradfahrers mit dem Pkw kam", heißt es weiter.

Der Fahrradfahrer sei dabei auf die Motorhaube und in die Windschutzscheibe des BMW gefallen und habe sich dabei erhebliche Verletzungen und Frakturen im Bereich der Wirbelsäule, des Kopfes, der Beine und des Beckens zugezogen. Er wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Autos sei nicht verletzt worden. Der Sachschaden am BMW werde auf circa 1000 Euro geschätzt. "Das Fahrrad erlitt Totalschaden im Bereich von circa 2500,- Euro. Der Pkw und das Fahrrad wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ansbach sichergestellt und gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet", erklärt die Polizei.