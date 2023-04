Rothenburg ob der Tauber: Geldautomaten gesprengt

Rothenburg ob der Tauber vor 1 Stunde

Aktuelle Ermittlungen

Fahndung zu dreifacher Sprengung in Franken läuft: "Dunkles Fahrzeug" spielt wichtige Rolle

Die Fälle in Franken häufen sich aktuell: Erneut kam es in einer Bankfiliale zu einer Sprengung, doch die Täter ließen diesmal gleich drei Automaten hochgehen. Das Landeskriminalamt ermittelt und hat wichtige Fragen an die Bevölkerung.