Schon wieder wurde in Franken ein Bankautomat gesprengt. Wie die Polizei berichtet, kam es am Mittwoch (26. April 2023) gegen 4.45 Uhr zu einer Explosion in Pflaumheim, ein Gemeindeteil von Großostheim.

Einsatzkräfte sind vor Ort, ob es Hinweise auf den oder die Täter gibt, ist allerdings noch unklar. Auch über die Schadenshöhe gibt es bislang keine Angaben.

Explosion in Großostheim: Erneut Geldautomat gesprengt

Seit vergangenen Jahr häufen sich die Geldautomatensprengungen - nicht nur in Franken. Einige Banken hatten deswegen angekündigt, den Zugang zu den Automaten einzuschränken.