Die Polizei Ansbach berichtet von einem Vorfall an einer Tankstelle in Leutershausen (Kreis Ansbach) am Abend des Karfreitag (7. April 2023), in dessen Folge zwei alkoholisierte Fahrzeuginsassen mit mehreren Anzeigen rechnen muss. Demnach fuhr gegen 19 Uhr ein Auto an der örtlichen Tankstelle vor.

Dem 59-jährigen Tankwart fielen dabei die beiden offensichtlich stark alkoholisierten Fahrer (55) und Beifahrer (40) auf, die er daraufhin in ein Gespräch verwickelte und so zunächst von einer Weiterfahrt abhalten konnte.

Kreis Ansbach: Autofahrer betrunken - Tankwart zieht Schlüssel

Als sich der 55-jährige Fahrer (der im westlichen Landkreis wohnhaft ist) jedoch trotzdem wieder hinters Lenkrad setzte, zog der couragierte Angestellte den Zündschlüssel ab und begab sich ins Tankstellengebäude, von wo aus er die Polizei verständigte.

Der 40-jährige Beifahrer nahm dies zum Anlass und ging den Angestellten nun auch körperlich an, wobei er auch dessen Hemd zerriss. Die zwischenzeitlich eintreffenden Streifen konnte schließlich die beiden alkoholisierten und uneinsichtigen Männer vorläufig festnehmen und zur Dienststelle bringen.

Beim Fahrer, der einen Atemalkoholwert von über zwei Promille (2,24) hatte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Der renitente Beifahrer, mit einem Atemalkoholwert von ebenfalls zwei Promille (2,00) und einem Wohnsitz im südbayerischen Raum, musste zunächst in Gewahrsam genommen werden und anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden.

Beide Männer müssen sich im Folgenden unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr bzw. Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten, so die Ansbacher Polizei.

Vorschaubild: © Josef Hofbauer (Symbolbild)