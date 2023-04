Burgoberbach vor 14 Minuten

Diebstahl

Fachmännische Diebe schlagen zu: Wärmepumpen von Mehrfamilienhaus abmontiert, 50.000 Euro Schaden

In Mittelfranken haben an den vergangenen Tagen Wärmepumpen-Diebe zugeschlagen: Im Landkreis Ansbach stahlen sie drei Wärmepumpen, die bereits an einem noch nicht fertig gestellten Haus montiert waren. Die Polizei sucht Zeugen.