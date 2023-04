Ansbach vor 31 Minuten

Geldfälschung

Falschgeld im Umlauf: An vier Details erkennst du die falschen Zwanziger

In Ansbach wurde in den vergangenen Tagen vermehrt mit Falschgeld bezahlt. Die Polizei warnt vor den falschen 20-Euro-Scheinen und gibt an, woran die Fälschung erkennbar ist.