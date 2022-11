Am Donnerstagvormittag war eine 66-jährige Autofahrerin von Bechhofen her kommend in Richtung Fröschau unterwegs. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam die Frau nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen einen Gasverteilerkasten.

Die 66-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Gunzenhausen. Sicherheitshalber wurden die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften zur Unfallstelle gerufen, da zunächst leichter Gasgeruch an der Unfallstelle zu vernehmen war.

Durch einen Mitarbeiter des verantwortlichen Gasversorgers N-ergie konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

