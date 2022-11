Dinkelsbühl aktualisiert vor 48 Minuten

Verkehrsunfall

In Supermarkt gekracht: 85-Jähriger rast rückwärts in Eingangsbereich - Frau stirbt am Unfallort

In der Dinkelsbühler Luitpoldstraße ist es am Mittwochvormittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 85-Jähriger war mit seinem Auto in den Eingangsbereich eines Supermarktes gekracht. Dabei ist eine Frau ums Leben gekommen, ein Mann wurde schwer verletzt nach Ulm geflogen,