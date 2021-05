Sechs Frauen kämpfen um den Titel "Bayerische Bierkönigin 2021" - darunter ist auch eine Dame aus Franken. Die 28-jährige Amanda Gary aus Wolframs-Eschenbach (Landkreis Ansbach) will sich den Titel schnappen. Derzeit läuft eine Abstimmung, der Zwischenstand ist aus Sicht von Gary vielversprechend.

"Es ist wirklich verrückt, wie schnell sich die Zwischenstände ändern. Ich hoffe, dass es am Ende klappt, aber es ist schwer zu prognostizieren", sagt Gary infranken.de. In ihrem Ort ist sie nicht nur aufgrund ihrer Teilnahme am Wettbewerb bekannt: Im elterlichen Betrieb ihres Mannes, dem Landhotel Gary in Wolframs-Eschenbach, packt die gelernte Hotelkauffrau tatkräftig an.

Bayerische Bierkönigin 2021: Amanda Gary aus Franken will den Titel

Ihre Anmeldung zum Wettbewerb kam bei den Mitbürgern gut an: "Ich habe eigentlich nur positive Rückmeldungen erhalten. Es freut mich natürlich, wenn mich Leute im Ort ansprechen, mir Glück wünschen und verraten, dass sie für mich abgestimmt haben", sagt sie. Generell habe sie als einzige Fränkin viel Rückendeckung erhalten. "Viele Menschen stimmen für mich und drücken mir die Daumen, dass ich Franken vertreten darf", freut sich Gary.

Auch innerhalb der Familie bekam Gary viel Zuspruch. Mehr noch: Ihr Mann brachte sie im Februar 2020 auf die Idee der Teilnahme. "Er hat den Aufruf im Radio gehört, dass man sich bewerben kann. Ich fand die Idee witzig und habe es spontan gemacht", erklärt die 28-Jährige, die selbst gerne Bier trinkt.

Im Casting setzte sie sich durch, aufgrund der Corona-Pandemie fiel der Wettbewerb im Vorjahr allerdings flach. Also galt ihre Bewerbung für das Jahr 2021 - und allmählich ist die Ziellinie zu sehen: Am 20. Mai 2021 ist der Finalabend im Münchner Hofbräuhaus angesetzt. Dann steht fest, wer den begehrten Titel gewinnt.

Wahl der Bierkönigin 2021: So können Sie Amanda Gary unterstützen

Entscheidend dafür ist ein gutes Ergebnis in der Online-Abstimmung. Auch die Ergebnisse der Jury-Bewertung sowie die Meinungen der sponsernden Brauereien fließen ins Gesamtresultat ein. Derzeit liegt Amanda Gary auf dem zweiten Platz - vor ihr rangiert nur Mitbewerberin Anna-Lina Castigliana aus Rosenheim. "Ich würde mich wahnsinnig freuen, denn das Voting wäre ein Highlight. Für mich, für unseren ort, aber auch für das Bierland Franken", sagt Gary. Bis zum 12. Mai 2021 läuft die Online-Abstimmung.

Bayerische Bierkönigin 2021: Hier geht's zur Abstimmung.